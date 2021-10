G-20-Gipfel in Rom – Weltmächte enttäuschen Klimahoffnungen

Auf ein Wiedersehen in Rom: Staats- und Regierungschefs der G-20 versammelten sich am Sonntag bei der Fontana di Trevi, um eine Münze in den Brunnen zu werfen – über die Schulter, wie das Touristen tun, um sich einer Rückkehr in die schöne Stadt zu versichern.

Foto: Antonio Masiello (Getty Images)