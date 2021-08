Die Kaserne und wie sie einst war – Weltliches unter kirchlichen Decken Im nächsten Jahr Betrieb nimmt die Basler Kaserne einen Betrieb als neues Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum sowie als Begegnungsort auf. Ein Blick zurück. Dominik Heitz

Als die Klingentalkirche Teil der Kaserne war, wurde sie als Soldatenunterkunft genutzt. © Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt, Foto B. Wolf

Wäre Basel in den vergangenen 40 Jahren radikalen Erneuerungsideen gefolgt – die Kaserne stünde heute nicht mehr. Vielleicht hätten wir an ihrer Stelle einen Neubau, ein Hafenbecken – oder gar nichts, sondern von der Klybeckstrasse aus direkte Sicht auf den Rhein. So aber ist uns dieser mächtige Bau erhalten geblieben und soll im März 2022 rundum renoviert seinen Betrieb als neues Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum sowie als Begegnungsort aufnehmen.

Obschon einige die Kaserne hässlich finden, ist der Bau doch ein wertvolles architektonisches Zeugnis unserer Stadtentwicklung und birgt zahlreiche kleinere und grössere Geschichten, die nicht nur mit Basel, sondern auch mit der Schweiz zusammenhängen und in ihrer Gesamtheit von nicht geringer Bedeutung sind.