Weltklasse Zürich – Joseph sprintet zum Rekord – und zeigt kaum Euphorie Hürdensprinter Jason Joseph sorgt aus Schweizer Sicht für einen frühen Höhepunkt – mit Schweizer Rekord. Jörg Greb

Schweizer Rekord und immer noch nicht ganz zufrieden: Jason Joseph sprintet im Letzigrund zu 13,08 Sekunden. Foto: Urs Jaudas

Im März wurde Jason Joseph in Istanbul über 60 m Hürden Hallen-Europameister. Der Sommer sollte die Fortsetzung bringen für den 24-jährigen Baselbieter. Mit zwei Schweizer Rekorden in Florenz und Madrid mit je 13,10 Sekunden bestätigte er seine Fortschritte – auf den ersten Blick. Doch klar war für ihn: «Das ist es noch nicht, es müsste mehr möglich sein.» Und darum sah er die Weltmeisterschaften von letzter Woche in Budapest als «eine klare Enttäuschung». Zwar stiess er in den Final vor, blieb aber chancenlos. Bezüglich seiner Zeit blieb er aber unter seinen Erwartungen.

Und nun Zürich – Weltklasse, die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Dies glückte, Jason Joseph gewann das Rennen, und mit 13,08 Sekunden verbesserte er den Schweizer Rekord wieder. Der Schönheitsfehler: Die Besten fehlten. Trotzdem, Joseph wurde gefeiert und liess sich feiern. Über eine Stunde befand er sich nach seinem Rennen auf der Ehrenrunde. «Die Kinder hatten so Freude.» Unterschriften schrieb er unzählige Male. Joseph lacht: «Das war echt hart, ich stand mir schier die Beine in den Bauch.»

Dennoch, wirklich zufrieden zeigte sich Joseph nachher nicht. «Ich kam nicht hierhin, um 13,20 zu laufen», sagte er. Er wollte zeigen, dass seine Verfassung mehr möglich machen müsste. Dass er für bessere Zeiten bereit ist. Die 13,08 illustrierten dies zwar, aber sie entsprechen nicht dem, was er sich vorstellte. «Der Lauf war ok. Ich touchierte lediglich eine Hürde leicht. Aber perfekt war dieses Rennen nicht. Da scheint noch mehr möglich.» Die Gala dei Castelli am Montag in Bellinzona sieht er als Möglichkeit, um nochmals aufzutrumpfen. Möglicherweise wird auch das Diamond-League-Finale in Eugene noch zum Thema.

Ehammer konstant, aber ohne Exploit

Eine ähnliche WM-Revanche wie Joseph wünschte sich auch Simon Ehammer im Weitsprung. Ihm, dem Zehnkämpfer, gelang diese nach dem enttäuschenden Vorrunden-Out allerdings nicht zufriedenstellend. Mit 7,97 m belegte er Platz 6. Der Pluspunkt beim 23-Jährigen ist die Konstanz: 7,93, 7,88, 7,84 und 7,97 m – abgeschlossen mit zwei ungültigen Sprüngen.

Ein Versprechen auch in Zürich lieferte die erst 19-jährige 800-m-Läuferin Audrey Werro ab: Sie scheute sich nicht, den hohen Anfangsrhythmus der Weltbesten mitzuziehen, die erste Runde bei 56 Sekunden zu passieren. Und sie sah sich belohnt. Dank einem letzten Energieschub auf der Zielgeraden lief sie in 1:59,50 Minuten eine persönliche Bestzeit und platzierte sich auf Rang 7 – keine zwei Sekunden hinter Siegerin Laura Muir (GBR).

Stimmungsvolles Adieu: Hochsprung-Rekordhalter Loïc Gasch beendet seine Karriere. Foto: Urs Jaudas

Ein stimmungsvolles Karrierenende erlebte Loïc Gasch. Der Waadtländer, 2022 Silbermedaillengewinner an der Hallen-WM und seit gut zwei Jahren Schweizer Rekordhalter (2,33 m), liess sich von seinen Kollegen auf der Matte hochleben. Gut möglich, dass er in den Rekordlisten noch lange präsent bleibt. Sein Vorgänger, Roland Dalhäuser, war es 44 Jahre lang. In Zürich sprang Gasch mit 2,24 m auf Rang 7.

Fehler gefunden?Jetzt melden.