400 m Männer

Håvard Bentdal Ingvaldsen ist die grosse Entdeckung dieses Sommers über 400 m. Der erst 20-jährige Norweger verpasste an der WM mit 44,39 Sekunden den Europarekord nur um ein paar Hundertstel. Im Letzigrund gewinnt der Sprenzel in 45,28 souverän. Der junge Schweizer Lionel Spitz läuft in 45,83 als Vierter einmal mehr sehr solid.