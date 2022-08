Festival im Grossbasel – Welthits am Bebbi sy Jazz Das diesjährige «Focus»-Thema des Bebbi-Jazz lautet «Tribute to …» und verspricht Hits zum Mitsingen. Zu Gast ist auch der Sänger von Santana, Alex Ligertwood. Linus Schauffert

Em Bebbi sy Jazz (hier im Jahr 2021) findet in diesem Jahr wieder in gewohnter Form statt. Foto: Pino Covino

The Police, Pink Floyd, Santana, Supertramp, Tower of Power und U2. Diese Namen lassen sich auf dem Programm des diesjährigen Bebbi-Jazz finden. Möglich macht es das «Focus»-Thema der aktuellen Ausgabe: «Tribute to …». Auf drei Bühnen werden die grössten Hits von sechs weltbekannten Bands gespielt. Doch auch an 24 weiteren Standorten wird Em Bebbi sy Jazz für Stimmung sorgen.

Pünktlich zum Schulstart meldet sich in diesem Jahr Em Bebbi sy Jazz vollumfänglich zurück. Nach dem Ausfall im Jahr 2020 und der hybriden Ausgabe 2021, als das Festival mit dem Summerblues stattfand, lädt das Bebbi-Jazz am Freitag wieder in alter Form zum musikalischen Grossbasler Stadtbesuch.

Rund 700 Musizierende

60 Bands, 3 Chöre, 10 Street-Bands und insgesamt rund 700 Musikerinnen und Musiker werden die Gassen und Plätze Basels zum Klingen bringen. Highlight der diesjährigen Ausgabe: das «Focus»-Thema des Festivals, «Tribute to …». Das Bebbi-Jazz will Tribut zollen an die Grossen der Musikgeschichte.

Und diese stehen nicht zwingend mit Jazz, Blues oder Soul in Kontakt. Doch das ist von den Organisatoren durchaus gewollt: «Wir möchten Freunde der grossen Bands bewusst mit dem Jazz in Berührung bringen», sagt Peter Eichenberg, der Präsident des OK.

Das Programm vom Bebbi sy Jazz Infos einblenden Auf insgesamt 27 Bühnen in der Grossbasler Altstadt wird am Freitag musiziert. Die «Focus»-Bühnen befinden sich zum einen im Schmiedenhof, wo ab 18.45 Uhr der Special Guest Bettina Schelker, ab 20 Uhr die Coverband von U2, «We2», und ab 22.30 Uhr die Coverband von The Police, «D’Schmiir» spielen werden. Weiter befindet sich auf dem Peterskirchplatz eine «Focus»-Bühne. Dort spielt ab 18.30 Uhr der Special Guest Michèle Thommen, ab 19.45 Uhr die Coverband von Supertramp, «Time to Tramp» und ab 22 Uhr die Coverband von Pink Floyd, «Elements of Floyd». Die dritte «Focus»-Bühne befindet sich auf dem Rümelinsplatz. Ab 18 Uhr spielt dort der Special Guest Leo Big Band. Um 19.30 Uhr beginnt «Souled Out» mit ihrem Tribut an Tower of Power und um 22 Uhr Sandro Luisi Band und Alex Ligertwood mit dem ihrigen an Santana. An folgenden Orten wird zudem frühestens ab 18 Uhr gespielt: Andreasplatz, Brunnen Gemsberg, Fauteuil, Gerbergasse, Hotel Basel, Hotel Teufelhof, Leonhardskirche, Marktplatz, Musikmuseum, Nadelberg, Brauner Mutz, Löwenzorn, Heuberg, Storchenterrasse, Schnabelgasse, Rosshof, Zum Grünen Helm, Stadthaus, Spalenberg, The Bird’s Eye Jazz Club.

Diese Besonderheit des diesjährigen Bebbi-Jazz wird bei den Gästen mit Sicherheit für nostalgische Momente sorgen. Auf dem Peterskirchplatz, dem Rümelinsplatz und im Schmiedenhof werden einige der besten Coverbands der Region die Hits von sechs legendären Bands zum Besten geben.

So spielt die elsässische Band «Time to Tramp» auf dem Peterskirchplatz die Hits von Supertramp, «Elements of Floyd» wird dort die Songs von Pink Floyd interpretieren und «Souled Out» auf dem Rümelinsplatz diejenigen von Tower of Power. «D’Schmiir» kümmert sich im Schmiedenhof um The Police – allerdings auf Baseldeutsch – und «We2» am gleichen Ort um U2. Die sechste Band sorgt auf dem Rümelinsplatz für einen besonderen Hingucker. Nämlich spielt die «Sandro Luisi Band» die Hits von Santana – gemeinsam mit deren Sänger Alex Ligertwood.

Über 70’000 Besucherinnen und Besucher

Doch auch neben den «Focus»-Bühnen bietet Em Bebbi sy Jazz musikalische Unterhaltung für die über 70’000 erwarteten Besucherinnen und Besucher. 27 Schauplätze sind es insgesamt, an denen von 18 Uhr bis nach Mitternacht verteilt in der Basler Innenstadt musiziert wird. Die Orte, an welchen die Bands spielen, befinden sich in den Gassen und auf den Plätzen im Bereich zwischen Barfüsserplatz, Petersgraben und dem Marktplatz (siehe Kasten).

Em Bebbi sy Jazz lockt in diesem Jahr bereits zum 38. Mal Musikfans aus der ganzen Region in die Basler Gassen. Und wie in den Jahren zuvor, dürfen diese auch heuer kostenlos den Jazz-, Swing- und Soul-Klängen horchen und bekommen zudem noch legendäre Hits der Musikgeschichte geboten.

