Cargobar: aufgefrischt – «Weltformat» über Wellenspiel In der neu hergerichteten Bar am St.-Johanns-Rheinweg zeigt Alex Silber eine Kunstinstallation mit Video und Plakaten. Dominik Heitz

Die Wände abgeschliffen, der Boden wie Wasser sich spiegelnd: Die neu gestaltete Cargobar am St.-Johanns-Rheinweg 41. Foto: Ismael Lorenzo

Wenn man über eine bundesrätliche Verordnung dazu gezwungen wird, sein Lokal zu schliessen, bleibt einem meistens nicht viel anderes übrig, als die Sache auszusitzen. Claude Gaçon, der Betreiber der Cargobar, tat mehr. Er nutzte die durch die Corona-Pandemie erzwungene Lockdownzeit, um seiner Bar am St.-Johanns-Rheinweg 41 einen neuen Anstrich zu geben. Doch statt Farbkessel hervorzuholen und die Wände damit neu zu streichen, tat er das Gegenteil: Er griff zur Schleifmaschine und bearbeitete damit die über die letzten Jahrzehnte mehrfach bemalten Wände. Das Resultat: Grob abgeschliffene Flächen, die in rauer Musterung bruchstückhaft alte Farbanstriche hervortreten lassen.

Auch der Boden blieb nicht verschont. Auf den Rhein Bezug nehmend lässt ein besonderer Farbanstrich den glänzenden Fussboden wie eine Wasserfläche mit Wellenspiel aussehen.

Die 23 Jahre alte Cargobar, neben der Johanniterbrücke und direkt am Rhein gelegen, zeigt seit Bestehen in ihren Räumlichkeiten jährlich zwischen fünf und sechs Kunstausstellungen. Zurzeit und noch bis zum 23. August ist die Installation «Weltformat» von Alex Silber zu sehen. Der Basler Konzept- und Performancekünstler, der an der Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW und insbesondere am Institut Modedesign über zwanzig Jahre lang als Dozent für Performance tätig war, stellt unter dem Titel «Weltformat» Plakate in ebendiesem Format sowie eine Videoinstallation aus den 1980er-Jahren vor.

Die mit gelben Klebebändern an die Wände gehefteten Plakate, die wie gemacht scheinen für das neue Interieur, nehmen die Sprache beim einzelnen Wort und sezieren dieses typografisch oder kleben es an andere. Es sind ausgedruckte Textbilder, die daran erinnern, welche Wirkung Wörter entfalten können. Noch mehr über Alex Silber und dessen Arbeit mit der Sprache ist am Sonntag, 16. August, zu erfahren, wenn der Künstler in der Cargobar unter dem Titel «Immerdichter» eine Art Lesung gibt.