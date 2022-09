Zum Erfolg verdammt – Weltberühmter Pianist in Basel Am Donnerstag spielt das Kammerorchester Basel zusammen mit Igor Levit im Stadtcasino. Ein programmatischer Coup – und das trotz der geringen Subventionierung des Orchesters. Lukas Nussbaumer

Begehrter Pianist und aufgeweckter Aktivist: Igor Levit. Foto: Felic Broede

Igor Levit gehört zweifellos zu den begehrtesten Pianisten der Gegenwart. Musikalisch mit einem Ausnahmetalent gesegnet, ist er auch politisch überdurchschnittlich aktiv – in seinem Klavierpodcast und via Twitter setzt er sich mit beeindruckender Hartnäckigkeit gegen gesellschaftliche Missstände ein. Am Donnerstag tritt er zusammen mit dem Kammerorchester Basel im Stadtcasino auf. Der Musiksaal wird bis auf den letzten Platz gefüllt sein.