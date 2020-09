Weltauto für die Akku-Ära Mit dem ID.4 probt Volkswagen den elektrischen Ernstfall. Der kompakte SUV soll nicht nur in Europa punkten, sondern vor allem auch China und die USA erobern. Thomas Geiger

Mit dem ID.4 will Volkswagen den weltweiten Markt der Elektroautos erobern. Foto: VW

VW macht Ernst auf der Electric Avenue: Während in der Schweiz die ersten ID.3 auf die Strasse rollen, lassen die Wolfsburger bereits den ID.4 von der Leine. Und während der elektrische Erstling ein eher europäisches Phänomen bleiben und deshalb nur eine Nebenrolle bei der Mobilitätswende spielen wird, ist der ID.4 als Weltauto konzipiert. Im schier unaufhaltsam wachsenden Segment der kompakten SUV platziert und damit die zeitgemässe Alternative zum erfolgreichen Tiguan, soll er neben Europa auch China und die USA erobern und zum Wolfsburger Weltauto der Akku-Ära werden. Kein anderes der über drei Dutzend Konzernmodelle aus dem sogenannten modularen Elektrifizierungsbaukasten MEB dürfte sich deshalb so oft verkaufen wie der ID.4 – auch das ist ein Grund, weshalb VW auf die Tube drückt und noch vor dem Jahresende die ersten Autos auf die Strasse bringen will.