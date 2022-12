Aus für Produktion in Huningue – Weleda baut in Frankreich 129 Stellen ab Nach einem Umsatzrückgang von 70 Prozent im Bereich Arzneimittel zieht der Baselbieter Konzern Konsequenzen. Jan Amsler

Das Verwaltungsgebäude von Weleda Frankreich in Huningue. Foto: David Broglin

Weleda stellt am Standort Huningue ab April 2023 keine homöopathischen und anthroposophischen Arzneimittel mehr her. Zudem werden in der Elsässer Niederlassung «weitere strukturelle Anpassungen» vorgenommen. In der Konsequenz werden bis Ende März bei Weleda Frankreich 129 Stellen abgebaut. Dies gibt der Konzern mit Hauptsitz in Arlesheim am Montag in einer Medienmitteilung bekannt.

Weleda gibt an, im Bereich Arzneimittel in Frankreich in den vergangenen Jahren einen Umsatzrückgang von 70 Prozent verzeichnet zu haben. Dies ist auf neue gesetzliche Rahmenbedingungen im Nachbarland zurückzuführen; unter anderem werden homöopathische und anthroposophische Arzneimittel von den Krankenkassen nicht mehr erstattet.

Entsprechend will der Konzern «die französische Organisationsstruktur neu am Markt ausrichten». «Soweit möglich und sinnvoll», werde die industrielle Arzneimittelproduktion in Europa am Standort Deutschland konzentriert.

Einigung mit Sozialpartnern

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, sei Ende Oktober eine Einigung mit den Sozialpartnern erzielt worden. Die Vereinbarung umfasst auch «geeignete Unterstützungsmassnahmen für die betroffenen Arbeitnehmer:innen».

«Das nun beschlossene Reorganisationsprojekt ist unerlässlich, um Weleda Frankreich wieder zu wirtschaftlichem Erfolg zu verhelfen. Doch wir bedauern natürlich sehr, dass wir viele wertvolle Mitarbeitende gehen lassen müssen», lässt sich Alois Mayer, Mitglied der Geschäftsleitung der Weleda-Gruppe, zitieren.

Während Weleda in Frankreich abbaut, hat sie in Arlesheim in die Naturkosmetikproduktion investiert, und am deutschen Standort Schwäbisch Gmünd entsteht bis Anfang 2024 ein neues Logistikzentrum. Bei der international tätigen Weleda-Gruppe – der Konzern ist in rund 50 Ländern vertreten – arbeiten rund 2500 Mitarbeitende.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

