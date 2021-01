Im Fokus – Welcher Routinier sitzt auf der Bank? Im Heimspiel gegen den FC Lugano (Sonntag, 16 Uhr) ist Neuzugang Amir Abrashi spielberechtigt. Damit hat Trainer Ciriaco Sforza im zentralen Mittelfeld in Sachen Erfahrung die Qual der Wahl. Oliver Gut

Fabian Frei und Luca Zuffi: Hat es gegen Lugano für beide Spieler Platz im Basler Mittelfeld? Foto: Marc Schumacher(Freshfocus).

Will Ciriaco Sforza den FC Lugano überraschen, dann nominiert er entweder Yannick Marchand oder Orges Bunjaku im Mittelfeld-Zentrum des FC Basel. Denn dass einer der beiden jungen Akteure in der Startelf des Basler Trainers Platz findet, erwartet an diesem Sonntag keiner: Mit dem Zuzug Amir Abrashis verfügt der Trainer des FC Basel nämlich gleich über vier routinierte Spieler für drei zentrale Positionen, die alle den Anspruch haben, zum Stamm zu gehören.

Setzt Sforza den 29-jährigen Zuzug gleich von Beginn an ein, dann dürfte dies bedeuten, dass mit Fabian Frei (31), Luca Zuffi (30) oder Pajtim Kasami (29) ein routinierter Profi auf der Ersatzbank Platz nehmen muss, der in seiner Karriere auch schon für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt hat. Es sei denn, der Trainer erfindet Kasami neu, der in Sion auch schon am Flügel oder im Sturmzentrum agiert hat.