Tamedia-Wahlumfrage – Welcher Partei geben Sie Ihre Stimme? Im Herbst 2023 finden in der Schweiz die National- und Ständeratswahlen statt. Wem würden Sie heute Ihre Stimme geben? Machen Sie mit bei der Umfrage!

2023 wählt das Schweizer Stimmvolk sein Parlament neu: Urnengang in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Schweizer Wahlberechtigten bestellen Ende Oktober 2023 das Parlament neu. Hält die grüne Welle an, oder hat die Pandemie grundlegend etwas an den Wahlabsichten geändert? In zwei Jahren besteht Gewissheit. Sagen Sie uns jetzt schon, was auf Ihrem Wahlzettel stehen würde, wenn heute gewählt würde.

Red.

