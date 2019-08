Welcher Nationalsportart frönen die Argentinier?

Die Schweiz steht Kopf, denn an diesem Wochenende wird in Zug der neue Schwingerkönig ermittelt. Das Eidgenössische Schwing- und Älperfest (ESAF) findet nur alle drei Jahre statt und wird deshalb entsprechend zelebriert. Doch welche Sportarten – abgesehen von den grossen wie König Fussball oder Eishockey – bringen einen Grossteil der Bevölkerung in anderen Ländern aus dem Häuschen? Dieses Quiz ist knifflig und lehrreich zugleich, ausser man weiss tatsächlich schon alles über Nationalsportarten.