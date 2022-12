Mülleimer in der Region – Welcher ist der Hässlichste? Basel-Stadt hat Abfallkübel, die wie Radarkästen aussehen. Stehen wir mit diesen ästhetisch zweifelhaften Objekten allein da? Eine Exkursion ins Dreiländereck zeigt Tröstliches auf. Simon Baur

Derzeit stehen in Basel-Stadt rund 160 Abfallpresskübel herum. In ein paar Jahren soll ihre Zahl auf gegen 1000 steigen. Das zumindest wünscht sich die Regierung. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ein klein wenig haben auch Abfalleimer mit Weihnachten und Geschenken zu tun. Sie stehen wie einsame Tannenbäumchen in der Stadt oder auf dem Land. Aufmerksame Passantinnen und Passanten werfen, was sie nicht mehr brauchen, in ihr Inneres. Mitarbeiter der lokalen Stadtreinigung packen dieses Material wieder aus und kümmern sich um die Weiterverarbeitung.

Das Konzept bewährt sich seit Jahren, die Freude ist entsprechend vielfältig. Die Passantin freut sich, dass sie etwas losgeworden ist; die Stadtreinigung freut sich, dass sie diese Objekte im Abfalleimer wiederfindet und sie nicht auf der Strasse auflesen, aus einem Gebüsch oder dem Rhein fischen muss.

Kein Zweifel, Abfalleimer erfüllen als Teil einer Stadtmöblierung ihren Zweck – ähnlich wie Strassennamens- und Verkehrsschilder, Blumentröge, Verkehrsampeln und Reklametafeln.

Edle Vielfalt, stille Grösse

Die regionalen Unterschiede beim Design der Müllschlucker ist dabei jedoch gross. Wir haben uns gefragt, ob es auch bunte Abfalleimer gibt oder ob sie alle grau, schwarz, grün oder, wie in Basel-Stadt, silbrig sind wie die Kisten, die seit einigen Jahren hier aufgestellt werden.

1 / 12 Abfallkübel sind keine Augenweiden, wie unsere Diashow zeigt: Hésingue… Foto: Martin P. Bühler

Unsere Exkursion ins Dreiländereck zeigt: An der Bachgasse in Efringen steht ein roter Behälter. Sonst aber wird auf bunte Farbmuster verzichtet – es sei denn, ein Sprayer hilft nach und verziert den Kübel mit bunten Linien und Mustern.

Welches ist der hässlichste Kübel von allen? Da sich über Geschmack und Ästhetik bekanntlich nicht streiten lässt, überlassen wir diese Entscheidung Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

