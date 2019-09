Welchen Nutzen hat Ihr Geld?

Die regionale Wirtschaft unterstützen

Die Umwelt schützen

Innovationen fördern

Ausser dass sie eine potenziell hohe Rendite1 bringen, können die Anlagefonds Ihrem Kapital einen Sinn geben.

Die konkreten Auswirkungen einer Anlage verstehen Nehmen wir das Beispiel des thematischen Fonds «Food for Generations», der von der Crédit Agricole next bank in der Schweiz angeboten wird, um die konkreten Auswirkungen einer Anlage zu verstehen.

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, auf verantwortliche Weise in die Nahrungskette zu investieren und somit die Herausforderung anzunehmen, die mit der Veränderung der weltweiten Ernährungsgewohnheiten vor dem Hintergrund einer ständig wachsenden Weltbevölkerung einhergeht.

Die von den Fondsverwaltern ausgewählten Unternehmen sind in der Landwirtschaft, der Wasserversorgung, der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Getränken sowie dem Vertrieb von Nahrungsmitteln und der Gastronomie tätig. Ferner erfüllen sie fünf wesentliche Kriterien für einen nachhaltigen Ansatz:

die Forstwirtschaft,

die Nahrungsmittelqualität,

die Artenvielfalt, der Abfall und die Umweltverschmutzung,

die Zulieferer und die Kunden,

die Wasserwirtschaft.

Die betroffenen Unternehmen werden regelmässig kontrolliert und aus dem Portfolio ausgeschlossen, wenn sie eines der Kriterien nicht mehr erfüllen.

Durch die Anlage in den Fonds «Food for Generations» leistet Ihr Geld also einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung der Weltbevölkerung, da Sie verantwortungsvolle Unternehmen unterstützen. Sie nehmen also aktiv an der Veränderung teil, indem Sie die sozial verantwortliche Wirtschaft ankurbeln.

Sie möchten mit dem Anlageprofil Disruptive in die Innovationen von morgen investieren? Das ist möglich. Sie möchten den weltweiten demografischen Wandel mit Anlagen in Dienstleistungen für Senioren begleiten? Das ist möglich. Es gibt jedoch insbesondere zahlreiche Anlagefonds, um in genau die Bereiche zu investieren, die Ihnen am Herzen liegen.

Ihre Vorteile dabei?