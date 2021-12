BaZ-Abstimmung – Welche Weihnachtsbeleuchtung gefällt Ihnen am besten? Wir suchten die originellste Weihnachtsbeleuchtung in der Region Basel. Sie haben geliefert. Jetzt dürfen Sie entscheiden, welche Bilder prämiert werden sollen. Andrea Schuhmacher

Jetzt gehts um die Wurst. Gefallen Ihnen extravagante Lichter wie in diesem Symbolbild oder eher natürliche Lichtspiele? Foto: Roger Hofstetter

Die «Basler Zeitung» wollte es wissen: Wo ist die originellste Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr zu finden? Eingegangen sind Dutzende Bilder: von fast professionell dekorierten Vorgärten bis hin zu leuchtenden Naturspektakeln. Vielen Dank an all jene, die bei unserem Wettbewerb mitgemacht haben!

Eine kleine Vorauswahl mussten wir treffen: Wir haben nicht mehr als ein Bild pro Person zur Abstimmung gestellt. Zudem mussten wir leider Bilder mit zu geringer Auflösung ebenfalls vom Wettbewerb ausschliessen.

