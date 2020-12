Ausgangslage

Am Freitag will der Bundesrat über das Festtagspaket entscheiden und informieren. Der entsprechende Verordnungsentwurf sieht gemäss Medienberichten Massnahmen folgendne Einschränkungen vor:

Eine Zwei-Haushalte-Regel

Schweizweite Pflicht für Home-Office

Kapazitätseinschränkungen für Skigebiete

Frühe Sperrstunde für Gastronomiebetriebe

Der Nationalrat machte am Donnerstag noch einmal Druck auf die Landesregierung und verabschiedete einen Appell gegen schärfere Corona-Vorschriften für den Schweizer Wintersport, dies mit 100 zu 80 Stimmen bei 9 Enthaltungen.

Berset: Die Situation «ist sehr beunruhigend»

Bundesrat Alain Berset bezeichnete die aktuelle Situation in der Schweiz am Donnerstag als «sehr beunruhigend». In der Westschweiz würden die Fallzahlen zwar noch immer stark sinken. «Schweizweit sinkt die Zahl der Neuinfektionen aber nicht mehr. Sie stabilisiert sich auf sehr hohem Niveau.»

Der Bundesrat hat sich gemäss Berset einen stärkeren Effekt aus den Corona-Massnahmen erhofft. «Wir machen uns Sorgen», so der Gesundheitsminister.

«Der Schweizer Weg hat seinen Preis» Bundesrat Alain Berset

Der Schweizer Weg sei nicht vergleichbar mit anderen Ländern. «Wir haben bewusst darauf verzichtet, alles herunterzufahren. Das hat aber seinen Preis: Wenn es sich nicht so entwickelt wie erhofft, muss man rasch Entscheidungen treffen.»

Die Schweiz will sich laut Berset zwar vom Ausland nicht unter Druck setzen lassen, wie er in Muttenz betonte. Er zeigte sich aber besorgt über die bevorstehende Winterzeit. «Wir reagieren nicht auf Druck von aussen. Das Ziel sei es, eine stabile Situation zu schaffen.» (Lesen Sie auch: So reagieren die Nachbarn auf den Schweizer Ski-Sonderweg)

In den Tourismusgebieten steige der Reproduktionswert aber. «Wenn das schon jetzt wieder der Fall ist, was passiert dann Ende Monat», sagte Berset. «Ich würde auch gerne Skifahren, aber darum geht es nicht.»

Bundesrat Alain Berset bei der Pressekonferenz in Basel-Landschaft. (3. Dezember 2020) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bei den Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten sowie bei Skiferien müsse man besonders aufmerksam bleiben. Man wisse, dass ein einziger Anlass ausreiche, um schwerwiegende Folgen auszulösen.

Funktioniere der zurückhaltende Schweizer Weg nicht, seien weitere Massnahmen unabdingbar. «Wir müssen eine dritte Welle verhindern. Wir müssen eine Überforderung des Gesundheitssystem verhindern.»

Schweizer lassen sich nicht testen

Ein Sorgenkind bleibt die Testbereitschaft der Bevölkerung. Erhöhen könnte diese ein neuer Corona-Test eines St. Galler Unternehmens. Beim Test braucht es keinen Abstrich, die Testpersonen können ihren Speichel selber entnehmen und dann im Labor analysieren lassen. Ein unangenehmer Nasen-Rachen-Abstrich ist nicht notwendig.