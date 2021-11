Der Persönlichkeitstest – Welche Messesüssigkeit sind Sie? Mässmögge, Beggeschmütz und gebrannte Mandeln – wir alle kennen und lieben sie. Finden Sie heraus, welcher Köstlichkeit Sie am ähnlichsten sind. Karoline Edrich

Beggeschmütz sind ein echter Herbstmesse-Klassiker. Vor allem ihre zarte Schokoladenhülle macht sie so beliebt. Foto: Archiv

Sie fragen sich, was Sie mit einer Messesüssigkeit gemeinsam haben? Ich kann es Ihnen sagen: Anis, Honig, Kakao … Die Messeköstlichkeiten schmecken so gut, weil sie aus einer einzigartigen Kombination von Zutaten und Gewürzen hergestellt sind. So erscheinen sie, wie die Menschen, in allen möglichen Formen und Farben: Die einen haben eine dünne Haut und einen weichen Kern, andere wiederum sind eher hart und robust. Und jede Süssigkeit besticht durch ihre einzigartige Zusammenstellung an Zutaten. Werden auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich Ihrer Einzigartigkeit wieder bewusst: Machen Sie den Test, und finden Sie heraus, welcher Messesüssigkeit Sie am ähnlichsten sind.

