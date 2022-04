In eigener Sache – Welche Kriegsbilder wir zeigen – und welche nicht Es geht darum, die Wahrheit zu dokumentieren: So geht unsere Redaktion mit Fotos aus dem Kriegsgebiet um. Arthur Rutishauser Olaf Hille

Redaktorin Aleksandra Hiltmann und Tamedia-Bildchef Olaf Hille zeigen, nach welchen Kriterien Kriegsbilder ausgewählt werden. Video: Tamedia

Die Bilder, die unsere Redaktion aus der Ukraine über das Wochenende erreicht haben, sind teilweise unerträglich. Sie zeigen Zivilistinnen und Zivilisten, die kaltblütig erschossen wurden. Die Fotos kommen aus Butscha, einer Kleinstadt in der Nähe von Kiew. Die Hinweise haben sich stündlich verdichtet: Die russischen Truppen, die inzwischen aus dem Ort abgezogen sind, haben während ihrer Besetzung schwere Kriegsverbrechen begangen.

Weiter nach der Werbung

Damit standen wir – wie zurzeit fast täglich – vor der Frage: Was zeigen wir? Wie zeigen wir es? Und wie viel davon?

Unser wichtigster Grundsatz ist: Kein solches Bild gelangt auf unsere Website oder in unser Blatt, ohne dass vorher eingehend darüber diskutiert wird. Wir wägen in jedem einzelnen Fall ab, ob es angemessen ist, ein Foto oder ein Video zu publizieren.

Ein Fotograf der französischen Agentur AFP machte am Samstag, 2. April, dieses Bild in Butscha, Ukraine. Es zeigt – neben zwei Passanten – die Körper mehrerer Personen, die nach heutigen Erkenntnissen von russischen Truppen auf offener Strasse getötet worden sind. Foto: AFP

Wir zeigen ein realistisches Bild des Kriegs in all seinen Facetten. Wir dokumentieren militärische Handlungen, politische Exponenten und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Wir zeigen, was ist. Dazu gehört auch, Tod und Leid darzustellen. Wir wahren aber jederzeit die Würde der Abgebildeten – keine Zurschaustellung, kein Voyeurismus. Wir üben Zurückhaltung.

Wir vertrauen den Bildagenturen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten: SDA, AFP, Laif zum Beispiel. Im Zweifelsfall recherchieren wir eine Szene selbst nach und schauen, ob es weitere Quellen gibt, also dieselbe Szene, aber von verschiedenen Fotografinnen und Fotografen eingefangen. Wir sammeln also Kontext und geben diesen auch an die Leserschaft weiter.

Abo Mutmassliches Massaker bei Kiew Putins blutige Spur in Butscha Kommentar zu russischen Kriegsgräueln Ein Fall für das Kriegsverbrechertribunal Im Fall der Bilder aus Butscha ist die Beweislage erdrückend: Es waren verschiedene unabhängige Journalistinnen und Journalisten sowie Fotografen anwesend. Und es gibt Aussagen von Augenzeugen. Von über 300 getöteten Zivilisten ist die Rede. Die Menschen wurden offenbar teilweise gefesselt hingerichtet – das berichten mehrere Journalisten vor Ort. Diese mutmasslichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiegen derart schwer, dass die Gewalttaten das Potenzial haben, den Verlauf des Kriegs zu verändern. Erst die Bilder machen die Gräueltaten wirklich begreifbar. Wir zeigen sie, damit sie nicht vergessen werden. Damit die Opfer nicht einfach in einer Statistik verschwinden.



Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der Redaktion Tamedia und der SonntagsZeitung. In dieser Funktion ist er Mitglied der Geschäftsleitung von Tamedia. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor. Mehr Infos @rutishau Olaf Hille ist seit 2018 Bildchef der Redaktion Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.