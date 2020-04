Baselworld vor dem Aus – Weiterer Tiefpunkt für die MCH Group Bumm! Nach dem Rückzug der grossen Hersteller droht dem Standort ein Verlust von mehreren Hundert Millionen Franken. Sebastian Briellmann , Simon Bordier

Dieses Bild wird es so nicht mehr geben: Rolex-Uhren an der Baselworld. Foto: Roland Schmid

Der Schock ist gross, das Unverständnis bei der MCH Group riesig: In einem Schreiben, das es in sich hat, haben am Dienstag die führenden Aussteller – Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chanel und Chopard – ihren sofortigen Rückzug von der Baselworld, dem Premiumanlass der Gruppe, angekündigt. Das dürfte das Ende der Traditionsveranstaltung sein. Bumm.