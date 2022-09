Basler Tennisspektakel – Weitere Jungstars an den Swiss Indoors – und zwei alte Bekannte Federer und Alcaraz bekommen es Ende Oktober mit weiteren Newcomern sowie zwei früheren Grand-Slam-Siegern zu tun. René Stauffer

Hat für die Swiss Indoors zugesagt: Der Norweger Casper Ruud. Foto: Eduardo Munoz Alvarez (Keystone)

Knapp sieben Wochen vor der ersten Austragung der Swiss Indoors seit drei Jahren (22. bis 30. Oktober) zeichnet sich bereits ein Teilnehmerfeld mit klaren, attraktiven Konturen ab. Neben Roger Federer, der bereits Ende April seine Startzusage gab, sowie dem spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz, der auch schon im Juni verpflichtet wurde, gab das mit 2,276 Millionen Euro dotierte Traditionsturnier weitere Teilnehmer bekannt.

Zu den bereits gemeldeten Alcaraz (19), Felix Auger-Aliassime (22) und Dominic Stricker (19) gesellen sich mit dem Italiener Lorenzo Musetti (20), dem norwegischen Top-10-Spieler Casper Ruud (23) und dem Dänen Holger Rune (19) weitere Jungstars, die die nächsten Jahre des Tennis mitprägen dürften.

Vor allem auf Hamburg-Sieger Musetti und den aufstrebenden Dänen Ruud freut sich Turnierchef Roger Brennwald. Ruud kann nach dem frühen Ausscheiden von Titelverteidiger Daniil Medwedew nach dem US Open erstmals die Nummer 1 werden, genau wie Alcaraz sowie Altstar Rafael Nadal.

Kyrgios: Vor Gericht statt in Basel

Mit dieser geballten Ladung von jungen Könnern setzt das Turnier das angestrebte Festival der Next-Gen-Vertreter in die Tat um. Mit Ausnahme des Berners Stricker, der als Nummer 127 eine Wildcard benötigte, stehen die erwähnten Spieler alle schon in den Top 40 der Welt. Die Swiss Indoors hatten sich auch um Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios bemüht, der Australier steht aber im Oktober in Australien vor Gericht wegen Missbrauchsvorwürfen einer ehemaligen Freundin.

Neben Federer erhält auch die ältere Generation Verstärkung. Mit Marin Cilic und Stan Wawrinka kommen zwei ehemalige Grand-Slam-Sieger nach Basel, deren Wege sich zuletzt durch die Verletzung des Westschweizers getrennt haben. Während der Lausanner seine alte Form und vor allem sein früheres Selbstvertrauen sucht, hat sich Cilic, Basel-Sieger 2016, mit 33 Jahren wieder in die Top 20 zurückgesiegt.

Gemäss den Organisatoren sind nur noch für Montag und Mittwoch einzelne Tickets verfügbar. Was den Formstand von Roger Federer betrifft, tappen übrigens auch sie im Dunkeln. Man stehe zwar in Kontakt mit Tony Godsick, sagt Turnierchef Brennwald. «Wir wissen auch, dass er im Training ist. Aber über sein genaues Befinden kann nur er selber Auskunft geben.»

Federer und Wawrinka treten dank geschütztem Ranking beide ohne eine Wildcard in Basel an. Die komplette Entrylist wird in etwa zwei Wochen bekannt werden. Zwei Wildcards sind noch zu vergeben; «wir werden das Geschehen in den nächsten Wochen genau verfolgen», sagt Brennwald.

