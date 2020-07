«Häusliche Isolation» – Weitere positive Coronafälle beim FC Zürich Sämtliche Personen der 1. Mannschaft «befinden sich in häuslicher Isolation», teilt der FCZ am Samstag mit. Nadine Wozny , Adrian Hunziker

Vier positive Fälle beim FC Zürich: Das vermeldet der FCZ am Samstag. Urs Lindt/freshfocus Mirlind Kryeziu wurde als Erster positiv getestet. Andy Mueller/freshfocus Es stellt sich die Frage, ob der FCZ noch weiter an der Meisterschaft teilnehmen kann. Oder wird die Meisterschaft sogar abgebrochen? Die Liga muss sich bald entscheiden. Urs Lindt/freshfocus 1 / 4

FCZ-Innenverteidiger Mirlind Kryeziu war als Erster am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin wurden sämtliche Kaderspieler und Staffmitglieder der ersten Mannschaft sowie FCZ-Mitarbeitende im Umfeld des Fanionteams ebenfalls getestet. Dabei waren weitere Resultate positiv, wie der FCZ am Samstag berichtet. «Sämtliche Personen befinden sich in häuslicher Isolation. Wir folgen allen Richtlinien und Weisungen des BAG und der kantonalen Gesundheitsdirektion und unternehmen die notwendigen Schritte», heisst es in der Medienmitteilung des FCZ.

Am Freitag mussten sämtliche Spieler und Staffmitglieder, welche beim Auswärtsspiel in Neuenburg vor Ort waren, sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Die Spiele gegen Sion und Basel können somit nicht planmässig bestritten werden. Es stellt sich die Frage, ob der FCZ überhaupt wieder in die Meisterschaft zurückkehren kann. Oder ob die Meisterschaft sogar beendet werden muss, weil die verschobenen Partien nicht nachgeholt werden können. Der FCZ befinde sich in stetem Austausch mit der Swiss Football League, schreibt der FCZ weiter. Die Liga wird sich nun bald entscheiden müssen, wie es weitergeht. Positive Fälle bei Neuchâtel Xamax sind bisher nicht bekannt.

Wil – GC ebenfalls verschoben

Doch nicht nur beim FCZ gibt es Coronafälle zu berichten, auch bei GC wurde mit Mittelfeldspieler Amel Rustemoski ein Profi positiv getestet. Die Partie gegen Wil am Freitag wurde kurzerhand abgesagt.