Finanzielle Probleme – Weitere Einblicke beim FC Basel CEO Roland Heri spricht in einem Interview davon, dass die Liquidität des Clubs in der aktuellen Situation ein besonderes Augenmerk verlange. Und er dementiert nicht, was die Basler Zeitung schrieb, nämlich dass Reserven aus der Holding in die AG geflossen sind. Tilman Pauls

Die Differenzen zwischen der Mannschaft, hier Taulant Xhaka (links), und der Vereinsführung um Präsident Bernhard Burgener haben sich in den vergangenen Tagen akzentuiert. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Auf der Homepage des FC Basel kann man die Ereignisse der letzten Tage ganz anschaulich nachverfolgen. Am Samstag hat der Club mal wieder auf einen sportlichen Höhepunkt aus seiner Vergangenheit zurückgeblickt, auf den Heimsieg gegen Tottenham Hotspur in der Saison 2012/13. Ansonsten sammeln die Basler weiter Geld für ihre Aktion #zämmestoo und äussern sich in regelmässigen Abständen zur aktuellen Situation.