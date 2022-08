125 Jahr-Jubiläum Erster Zionistenkongress – Weitere Abgänge bei Zionismus-Podium Die Turbulenzen rund um die Veranstaltungsreihe der Offenen Kirche Elisabethen, des Präsidialdepartements und von Swisspeace gehen weiter. Derweil ist die Sicherheit erhöht. Simon Erlanger

Wird nicht in Basel öffentlich auftreten: Die israelische Feministin und Friedensaktivistin Gal Harmat. Die Gründe hierfür sind unbekannt. Foto: zVg

Erneut kommt es bei der vom Präsidialdepartement, Swisspeace und der offenen Kirche Elisabethen durchgeführten Basler Veranstaltungsreihe zum Zionismus zu prominenten Abgängen. Schon länger zurückgezogen hat sich der palästinensische Aktivist Jehad Abusalim, Mitglied des israelkritischen palästinensischen Netzwerkes Al Shabaka.

Neu hat sich auch die israelische Expertin für Geschlechterfragen und Friedensförderung Gal Harmat zurückgezogen. Der für den Abend verantwortliche Direktor, der vom Kanton Basel-Stadt finanziell unterstützten Friedenstiftung Swisspeace, Laurent Goetschel, wollte sich gegenüber der BaZ nicht zu den Gründen für den Rückzug äussern.

Wenig Publikum und viel Sicherheit: Die von Frank Lorenz von der Offenen Kirche Elisabethen (1.v.l.) und von Laurent Goetschel von Swisspeace (1.v.r.), moderierte Gesprächsrunde zu Alltagserfahrungen in und um Israel. Foto: Simon Erlanger

Chaos hinter den Kulissen

Rund um die Veranstaltungsreihe zum Zionismus war es in den letzten Wochen zu diversen Verwerfungen gekommen. So musste aufgrund der angespannten Sicherheitslage die erste der Veranstaltungen ins Internet verlegt werden, worauf sich der deutsch-jüdische Historiker Michael Wolffsohn von der Veranstaltung zurückzog. Die beiden übrigen Podien von Mittwoch und Donnerstag wurden kurzfristig ins Kollegienhaus der Universität Basel verlegt, das einer Sicherheitsüberprüfung statthielt. Dort diskutierten dann am Mittwochabend unter der Leitung von Frank Lorenz von der Offenen Kirche Elisabethen und Laurent Goetschel von Swisspeace sowie die aus Basel nach Israel ausgewanderte Kauffrau Anat Weil, die Israelisch-arabische Journalistin und Studentin Luna Saliba, der orthodoxe Gay-Aktivist Avner Rand, der Musiker Matan Chapinsky und der Gaza-Flüchtling Tawfiq Darwish aus Rorschach über Lebenswelten von Menschen in und um Israel. Die Debatte verlief ruhig vor dem Hintergrund eines enormen Sicherheitsaufgebots.

Heute Donnerstagabend wird nun dort der Philosophieprofessor Menachem Lorbeerbaum von der Universität Tel Aviv einen Vortrag zum Verhältnis von Staat, Religion und Politik in Israel halten. Darauf folgt eine Podiumsdiskussion, die nur noch aus ihm und dem Theologen Mitri Raheb aus Behtlehem besteht.

