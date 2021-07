Beide Basel melden – Weiter weniger Arbeitslose Die Wirtschaft erholt sich. Für den Juni melden die beiden Basel erneut weniger gemeldete Arbeitslose.

Die beiden Basel melden sinkende Arbeitslosenzahlen. Foto: Marc Dahinden

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Juni auch in den beiden Basel entspannt. Die Arbeitslosenquote ging in beiden Kantonen um je 0,1 Prozentpunkte zurück – in Basel-Stadt auf 3,8 Prozent, in Baselland auf 2,4 Prozent. Landesweit wurde ein Rückgang um 0,3 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent registriert.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Im Kanton Basel-Stadt waren per Ende Juni 3934 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 115 weniger als im Vormonat und 228 weniger als vor einem Jahr, wie aus der am Donnerstag publizierten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Landschaft sank die Zahl der registrierten Arbeitslosen innerhalb eines Monats um 197 auf 3595. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug das Minus 443.

Einen Rückgang gab es auch bei den gemeldeten Stellensuchenden: In Basel-Stadt sank ihre Zahl um 85 auf 6234, in Baselland um 97 auf 6503. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg in Basel-Stadt um 293 auf 2164, in Baselland legte sie um 439 auf 1773 zu.

SDA/kom

Fehler gefunden?Jetzt melden.