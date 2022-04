Mallorca für Insider – Weitab von Ballermann und überfüllten Stränden Die Ruta del Contraban führt auf der beliebten Ferieninsel über Stock und Stein, durch verwunschene Wälder und zu Traumbuchten. So unverfälscht kann Mallorca sein. Christian Schreiber

Das Wandern auf den Schugglerpfaden ist manchmal mühselig, dafür hat man fast immer das Meer im Blick. Foto: Christian Schreiber

Die Erdbeeren wachsen auf Bäumen. Mit einem Stock angeln wir uns eine reife Frucht. Sie ist leicht matschig, aber süss.

Der Erdbeerbaum «Madroño» ist nicht die einzige Überraschung bei diesem Mallorca-Trip. Wir begegnen fast ausschliesslich Einheimischen, wohnen in kleinen Hotels und Fincas, essen in Restaurants, in denen die Bedienung nur Spanisch spricht. Wir wandern sorglos durch die Berge, stossen auf Aussichtspunkte, die bis dato nur ein paar wilde Ziegen für sich entdeckt haben, und fragen uns schon bald: Wo sind die 14 Millionen Touristen, die jährlich die Insel stürmen, wenn nicht gerade Pandemie ist?

Nicht hier in der Tramuntana, dem wilden und ursprünglichen Gebirge, das den Unesco-Welterbe-Status trägt.

Die Nordküste Mallorcas ist rauh und steil. Foto: Christian Schreiber

Natürlich gibt es auch in den Bergen Hotspots mit Parkplätzen und Imbissbuden. Aber unsere Tour führt stets um den Trubel herum. Wir wandern auf der Ruta del Contraban, dem Schmugglerweg, der sich zwischen Valldemossa und Lluc die Nordküste entlangschlängelt. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Mal sind wir dem Wasser, dann wieder dem Himmel ganz nah.

Wandern in kleiner Gruppe oder individuell Infos einblenden Anreise: Zahlreiche Flüge von Zürich nach Palma de Mallorca, etwa mit Swiss oder Edelweiss. Direkte Verbindungen auch ab Basel und Genf. Unterkunft: Das Hotel Continental, Valldemossa, punktet mit schöner und einsamer Lage an der Küste; hotelcontinentalvalldemossa.com . Noch einsamer geht es im Gästehaus Es Vergeret in der Bucht von Cala Tuent zu; esvergeret.com . In Port Soller gibts Trubel; das Hotel Esport entschädigt mit historischem Ambiente der Extraklasse; hotelesport.com Arrangements: ASI Reisen hat ein Portfolio mit 2200 Outdoor-Reisen in aller Welt und bietet die Ruta del Contraban als Kleingruppen-Reise mit Guide oder individuell mit GPS und Tripnotes an. Gruppenreise, 6 Nächte inkl. Flug ab 1350 Euro p. P.; individuell: 695 Euro (ohne Flug); asi-reisen.de Allgemeine Infos: rutacontraban.com ; illesbalears.travel/de/baleares/

Der Trip ist aufgeteilt in fünf Etappen mit insgesamt 80 Kilometern. Das Gepäck schicken wir mit dem Bus voraus. Nur ein kleiner Tagesrucksack klebt schweissgetränkt am Rücken. Er wiegt maximal sieben Kilo. Die Schmuggler, die hier vor 50 Jahren unterwegs waren, buckelten angeblich das Zehnfache.

Ein Monatslohn in einer Schmuggelnacht

Wer wissen will, warum sich damals Fischer aufmachten, um nachts Pakete mit Kaffee, Tabak oder Autoersatzteilen von grossen Kähnen abzuholen, landet automatisch bei Franco, der Diktatur, der Mangelwirtschaft. Die Menschen auf der Insel waren noch ärmer als jene auf dem spanischen Festland.

In einer Schmuggelnacht konnten sie einen ganzen Monatslohn verdienen. Deswegen war das Geschäft professionell organisiert. Wenn die Fischer in den kleinen Buchten fernab der Dörfer ankamen, warteten Bauern und Burschen. Sie packten die Ware auf den Rücken und trugen sie in Verstecke. Wir stossen auf kleine Erdhöhlen, die die Schmuggler nutzten.

Wanderguide Hendrik Uhlemann: Der gebürtige Sachse lebt seit 16 Jahren auf Mallorca. Foto: Christian Schreiber

Solche Plätze findet man natürlich nur mit dem richtigen Begleiter, einem echten Insider, der Mallorcas Berge kennt wie die eigene Hosentasche. Hendrik Uhlemann ist unser Guide. Er hat die ehemaligen Schmuggler besucht und nach einigen Runden Schnaps ihr Vertrauen gewonnen. Er kennt ihre Sitten und Gebräuche und spricht fliessend Mallorquinisch. Der waschechte Sachse wohnt mitten in der Pampa Mallorcas. Vor 16 Jahren kam der Ingenieur auf die Insel.

Es sollte ein kurzer Aufenthalt werden, denn eigentlich wollte Hendrik weiter nach Südamerika. Er fing als Sanitärinstallateur an, baute Solaranlagen – bis ihn ein Burn-out flachlegte und er begann, die nahe Bergwelt intensiv zu erkunden. Mittlerweile ist Hendrik verheiratet, hat zwei Kinder und kann sich nichts Besseres vorstellen, als Schweizer, Österreicher und Deutsche auf einsamen Pfaden über die Insel zu lotsen.



Guide Hendrik Uhlemann passt auf, dass alle die erste Kletterstelle heil überwinden. Foto: Christian Schreiber

Die Schmugglertour führt durch die Wald- und Bergwelt Mallorcas und immer wieder mitten hinein ins mallorquinische Leben und in die mallorquinische Küche. Bald nach dem Start in Valldemossa wird die Wandergruppe überrascht. Im Restaurante Can Costa steht der Koch am offenen Feuer und grillt Fleischstücke, die kaum auf den Teller passen. Als wir nach einer deutschen Karte verlangen, zuckt der Kellner nur mit den Schultern.

Hendrik hat die Schmugglertour zusammen mit dem Wanderreisen-Veranstalter ASI aus Innsbruck ausgearbeitet. Wer nicht in der Gruppe losziehen will, bucht die Reise als individuelle Tour. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, man kann die Tagesetappen auch verkürzen. Transfers und Hotels sind inklusive.

Klötze in der Grösse von Kleinbussen

Wie wichtig ein Guide sein kann, merkt man im Torrent de Pareis – in der bekanntesten Schlucht von Mallorca. Der Start im Örtchen Sa Calobra ist gemächlich. Die Schuhe versinken im Kies, Singvögel zwitschern, und in den Tümpeln am Rande der Schlucht schnappen Fische nach Mücken. Bald ist nur noch das Meckern der Ziegen zu hören, die uns von den steilen Felswänden beobachten, wie wir über die ersten Klötze klettern, die so gross sind wie Kleinbusse.

Kleiner Mensch, grosse Felsen. Foto: Christian Schreiber

Wir zwängen uns durch Spalten, stemmen uns mit den Füssen von Felsvorsprüngen ab und greifen mit den Fingern in kleine Löcher in den Stein, um uns nach oben zu ziehen. Hendrik weiss, wie man die Schlüsselstellen angeht. «Aufm Po drüberrutschen», ruft der 43-Jährige, wenn die Füsse wieder mal zu kurz sind, um von einem Felsen herunterzukommen.

Diese Wanderung ist nur zwischen April und Oktober möglich, denn im Herbst und Winter rauscht viel Wasser durch die Schlucht. Als Regen einsetzt, werden die runden Steine zum Problem. Sie sind gefährlich rutschig, manchmal hat man das Gefühl, auf Schmierseife zu stehen. Wir müssen umkehren, auch weil die Steilstufen und die anspruchsvollen Kletterstellen mit Schwierigkeiten im zweiten und dritten Grad, für die wir Seil und Ausrüstung dabeihaben, noch vor uns liegen.



Zurück im lauten und überlaufenen Sa Calobra treten wir sofort die Flucht in die Nachbarbucht Cala Tuent an, die das exakte Gegenteil ist. Die Badegäste haben sich längst verabschiedet. Es gibt nur ein Restaurant, das Jaume Celiá gehört. Um 17 Uhr schliesst er sein Lokal und schickt die letzten Ausflügler zurück in ihre Bettenburgen. Denn in seinem Gästehaus gibt es nur zehn Schlafplätze, und die gehören heute Nacht uns.

Der schlanke, glatzköpfige Mann scherzt: «Mir sind die Haare ausgefallen. Vielleicht ist das der Preis dafür, dass ich meinen Lebenstraum verwirklichen durfte.» Jaumes Vater war Busfahrer, als Kind begleitete er den Papa oft auf der Tour nach Cala Tuente. Damals nahm er sich fest vor, hier ein Hotel aufzumachen. Und sein Vater gab ihm mit auf den Weg, einen Baum zu pflanzen. Es wurde ein Erdbeerbaum. Er steht in der Bucht, und manchmal kommen neugierige Wanderer und naschen von den süssen Früchten.

