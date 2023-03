Premiere am Theater Basel – Weit und breit kein Streit! Oder doch? Das Stück «Streit» illustriert die Bandbreite von Konflikten. Slapstickartig nähern sich die Schauspieler allen möglichen Fettnäpfchen, sehr zur Freude des Publikums. Simon Baur

Hat das Stück schon begonnen? Für die Darstellenden wohl noch nicht – sie streiten erst mal. Foto: Ingo Höhn

Die runde Bühne dreht sich wie ein Karussell, mal schnell, mal langsam. Drei Wände mit drei Türen bilden drei Räume, die anfänglich leer sind. Fabian Dämmich, Marie Löcker und Antoinette Ullrich hört man aus dem Off. Sie diskutieren über die Muffins, die Fabian mitgebracht hat. Was denn die Zutaten seien, will Marie wissen, denn Antoinette hat eine Nussallergie. Fabian schweigt, er hat sie nicht selbst gebacken, was ihm die beiden Frauen vorwerfen, auch hat er sie nicht in einer Bäckerei, sondern bei einem Grossverteiler in der Aeschenvorstadt gekauft.