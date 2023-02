Mysteriöse Flugobjekte – Weisses Haus sieht keine Ausserirdischen involviert Die US-Regierung macht ihrem Volk klar, dass es bei den Abschüssen von mysteriösen Flugobjekten nicht um Raumschiffe von Aliens handelt. Bei der Medienkonferenz ist deshalb viel gelacht worden.

Es darf auch einmal gelacht werden: Karine Jean-Pierre, die Sprecherin des Weissen Hauses, bei der Fragerunde mit den Medien. Foto: Mandel Ngan (AFP/13. Februar 2023)

Nach dem Abschuss von drei mysteriösen Flugobjekten durch das US-Militär stellte das Weisse Haus klar, dass es keine Ausserirdischen am Werk sieht. «Ich weiss, dass es Fragen und Sorgen darüber gab, aber es gibt keinen Hinweis auf Ausserirdische oder ausserirdische Aktivitäten bei den kürzlich erfolgten Abschüssen», sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, am Montag im Weissen Haus. «Ich wollte sicherstellen, dass die Amerikaner das wissen.»

Im Presseraum des Weissen Hauses sorgten die Äusserungen der Biden-Sprecherin für einige Lacher. Am Vortag war der für den nordamerikanischen Luftraum zuständige General Glen VanHerck gefragt worden, ob die Regierung sicher sein könne, dass es sich bei den Objekten nicht um Ufos von Ausserirdischen handle. Er antwortete darauf mit «Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausgeschlossen» – und befeuerte damit ungewollt wilde Spekulationen.

Spionage wird nicht ausgeschlossen

Das US-Militär hatte in den vergangenen Tagen drei nicht identifizierte Objekte über dem Himmel der USA und Kanadas abgeschossen. Das Vorgehen folgte auf den Abschuss eines mutmasslichen chinesischen Spionageballons über der US-Ostküste am 4. Februar. Noch ist unklar, um was es sich bei den drei anderen Objekten handelte.

Mysteriöse Angelegenheit: Am 5. Februar hat ein US-Kampfjet den Ballon in grosser Höhe abgeschossen. Foto: Chad Fish (Via AP/Keystone/5. Februar 2023)

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weissen Hauses, John Kirby, sagte am Montag, die USA könnten nicht ausschliessen, dass diese Objekte auch Spionagezwecken gedient haben könnten. Das sei mit ein Grund für den Abschuss der Objekte gewesen. Als ersten Grund für das Eingreifen von US-Kampfjets nennt die US-Regierung die Gefahr, die von den Objekten für die zivile Luftfahrt ausgegangen sei.

AFP/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.