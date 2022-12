Neues aus der Basler Gastronomie – Weisser Wein aus dem Zapfhahn Gemeinsam mit Vinigma, der einzigen Weinkellerei von Basel-Stadt, setzen die beiden Gastgeber von «Kuni & Gunde» ihr Traumprojekt um. Dorothea Gängel

Tobias Mingramm zapft im Kuni & Gunde neu nicht nur Craftbier, sondern auch einen Weisswein aus dem Hahn. Foto: Pino Covino

Die Entscheidung fiel ihnen nicht leicht. Lange überlegten sich die beiden Gastronomen Tim Peters und sein Geschäftspartner Tobias Mingramm, was sie in ihrem Lokal Kuni & Gunde an den zweiten Zapfhahn anschliessen möchten. Noch ein Bier? Oder Wein? Die Entscheidung fiel gegen ein zweites Craft Beer aus und für einen Wein. Bei der Suche nach einem passenden Lieferanten stiessen die zwei auf Valentin Schiess und seine Weinkellerei Vinigma. «Ich kenne die Weine von Vinigma seit elf Jahren, seit meinem Start bei der Krafft-Gruppe. Ich mochte den Rotwein sehr, weil er so fruchtbetont ist», sagt Tim Peters.