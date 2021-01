Kulturbranche in der Krise – Weil man Kultur nicht hamstern kann Die Kulturklinik leistet seit März 2020 akute Nothilfe für Kulturschaffende in der Krise. Auf einem Webshop haben sie die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und an einer Solidaritätskasse teilzuhaben. Vivana Zanetti

Die Kulturklinik greift Kulturschaffenden in Not unter die Arme. Grafik: Simone Hoerler

Ein Blick auf die ursprünglichste Bedeutung des Begriffes Kultur offenbart, wie weit die Branche in dieser Zeit der Lockdowns, Auflagen und Einschränkungen von ihrem Kerngeschäft entfernt ist. Das aus dem Lateinischen entlehnte Wort lässt sich auf die indogermanische Wurzel «kuel-» zurückführen, was so viel wie «emsig beschäftigt sein» heisst. Emsig beschäftigt, wirklich? Eine sehnsüchtige Stimmung kommt auf.

Denn eine gefühlte Ewigkeit ist es her, seit wir zuletzt kreischend Beifall spendend eine Band begrüssten; seit wir gebannt inmitten eines vollen Saals das Geschehen auf der Theaterbühne verfolgten, den Eintritt noch in der letzten Minute vor Vorstellungsbeginn erhascht. Diese Erlebnisse fehlen spürbar, handelt es sich bei den digitalen Angeboten – so kreativ diese auch gestaltet sind – lediglich um virtuelle Anschauungen, weniger um konkrete physische und daher bis auf die Knochen nährende Erfahrungen.