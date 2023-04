Parlament sagt frustriert Ja – Weil es keine Alternative gibt: Zusätzliche Millionen für Uni-Neubau Das Forschungszentrum für Biomedizin kostet 153 Millionen Franken mehr als budgetiert. Nach dieser Fehlplanung mahnen Politiker: «Wir machen noch eine letzte Ausnahme.» Leif Simonsen

Der Neubau Departement Biomedizin auf dem Campus Schällemätteli wird voraussichtlich 72 Prozent teurer als geplant. Visualisierung: Burckhardt+Partner

Für die Basler Grossrätinnen und Grossräte hielt sich die Vorbereitungszeit für die Parlamentsdebatte heute am Mittwoch in Grenzen. Wie schon so oft in der jüngeren Vergangenheit mussten sie über Kosten eines Neubaus sprechen, die aus dem Ruder gelaufen sind. «Das Gute daran ist, wir können auf das Votum des letzten Baudebakels zurückgreifen», sagte der sarkastische Fraktionssprecher der SVP, Parteipräsident Pascal Messerli.

Dieses Mal ging es um das Forschungszentrum für Biomedizin, das die Universität voraussichtlich 365 Millionen Franken kosten wird – und nicht wie ursprünglich geplant 212 Millionen. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für den Rückbau des alten Biozentrums (14 statt 8 Millionen Franken).

Vorgesehen ist, dass die Universität das Gebäude bezahlt und sich die beiden Basel zu einer Kreditsicherungsgarantie verpflichten. Die Garantie erlaubt es der Uni, den Kredit auf dem Finanzmarkt zu besseren Konditionen aufnehmen zu können. Die Folgekosten schlagen den Kantonen ab 2031 zu Buche. Der Globalbeitrag an die Uni wird sich dann um jährlich 19,5 Millionen Franken erhöhen – für beide Trägerkantone.

Kritik an Wessels und Eymann

Die Freude über die Kostenüberschreitung hält sich freilich in Grenzen – vor allem, weil das Debakel um das unlängst eröffnete Biozentrum für die Life-Science-Forschung nachhallt. Joël Thüring (SVP), Präsident der grossrätlichen Finanzkommission (Fiko), warf dem früheren Erziehungsdirektor Christoph Eymann (LDP) und dem ehemaligen Baudirektor Hanspeter Wessels (SP) «fehlenden Weitblick» vor. Deren Planung sei «eindeutig mangelhaft» gewesen. Nun würde das Parlament vor vollendete Tatsachen gestellt.

Thüring sagte, man habe die Alternativen zur Erhöhung der Kreditsicherungsgarantie diskutiert. So etwa den Verzicht auf einen Neubau. Damit wäre das Departement Biomedizin weiterhin an fünf verschiedenen Standorten in der Stadt verteilt. Pragmatische Gründe wurden gegen dieses Szenario ins Feld geführt, etwa, dass die «erschütterungsfreie Aufstellung» der teuren Forschungsgeräte zunehmend verunmöglicht würden. Zudem sei es für die Innovation wichtig, dass die Forschenden an einem Ort arbeiteten. «Basel wäre längerfristig gegenüber den anderen Forschungsstandorten im Nachteil», sagte Thüring. Auch eine Redimensionierung des Projekts habe gewichtige Nachteile. Es müsste eine Neuausschreibung erfolgen – der Bau würde sich weiter verzögern.

«Verwaltung kann sich um andere Baustellen kümmern»

Und so verschafften Parlamentarier wie FDPler Daniel Seiler (»Seit ich in diesem Saal angekommen bin, höre ich dauernd von Mehrkosten») zwar ihrem Ärger Luft. Aber auch sie sahen, dass es keine Alternative gibt.

Immerhin: Mit dem neu gewählten Totalunternehmermodell liegen die finanziellen Risiken nicht mehr beim Kanton, sondern bei der beauftragten Firma Implenia. Dieses System wurde zwar von einigen Grossrätinnen und Grossräten infrage gestellt. SPler Tim Cuénod nannte es «ein Angsthasenmodell». Er sah darin aber auch den Vorteil, dass die kantonale Verwaltung entlastet werde. «Sie könnte sich um andere Baustellen kümmern», meinte Cuénod.

Seiler meinte schliesslich, man solle «noch eine letzte Ausnahme machen» bei den Mehrausgaben für diesen Neubau. Ihm folgten bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen alle Parlamentsmitglieder. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass der Baselbieter Landrat am Donnerstag der Erhöhung der Kreditsicherungsgarantie ebenfalls zustimmt. Daran zweifelt aber niemand.

Leif Simonsen ist seit Mai 2021 Redaktor im Regionalressort und Mitglied des Teams Politik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.