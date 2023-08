Weil es derzeit zu viel Verkehr hat – Kanton Basel-Stadt verzichtet auf Treffen mit der Autolobby Wegen der Sperrung der Basler Margarethenbrücke pocht der ACS auf einen Abbruch des Veloverkehrsversuchs auf der Münchensteinerbrücke. Alexander Müller

Im Feierabendverkehr kommt es mitunter zu chaotischen Szenen auf der Kreuzung vor der Münchensteinerstrasse. Foto: PD

Noch immer ist die Verkehrssituation auf der Münchensteinerstrasse ein Dauerprovisorum. Dort hatte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement im Herbst 2021 im Sinne eines Pilotversuchs den Autofahrern die rechte der beiden Fahrspuren in Richtung Gundeli weggenommen. Seither dürfen dort nur noch Velos verkehren, während der motorisierte Verkehr, der ins Gundeli will, ohne Vortritt die Velospur kreuzen muss.

Die Verkehrsplaner wollten damit die Sicherheit für Velofahrerinnen und Velofahrer erhöhen, die zuvor ihrerseits eine Fahrspur kreuzen mussten, um am Ende der Brücke nach links in die Münchensteinerstrasse abzubiegen. Nach einem Jahr befand das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) den Versuch für geglückt und wollte die Massnahme definitiv einführen. Die Autolobby war jedoch wenig begeistert und rekurrierte gegen den Entscheid.



In den nächsten Tagen hätten die Verkehrsplaner mit den Einsprechern, dem Automobilclub ACS, die Situation vor Ort ansehen wollten. Genau genommen, wollte dies das Bau- und Verkehrsdepartement bereits früher tun – während der Sommerferien. «Auf unser Insistieren konnten wir das BVD aber dazu bewegen, dass wir den Augenschein vor Ort machen, wenn es auch wirklich viel Verkehr hat», sagt ACS-Geschäftsführer Daniel Seiler.

Münchensteinerbrücke als Ausweichroute

Zu viel Verkehr ist nämlich der Grund für den Rekurs. Der ACS stört sich an den Rückstaus, die durch die Spurreduktion entstehen. Doch zu viel Verkehr ist nun auch der Grund, weshalb der Kanton den Augenschein platzen liess. Oder genauer: Weil die Margarethenbrücke aus bauphysikalischen Gründen für Trams und den Schwerverkehr gesperrt ist, dient die Münchensteinerbrücke als Ausweichroute. Die zusätzliche Tramlinie, die seither über die Münchensteinerbrücke verkehrt, wirke «kapazitätseinschränkend und verzerrend auf den Verkehrsablauf», heisst es seitens des Kantons auf Anfrage.

«Bei jedem Tram, das von der Münchensteinerbrücke in Richtung Bahnhof abbiegt (und umgekehrt), muss der in Richtung Gundeli fahrende Verkehr anhalten», erklärt BVD-Sprecher Daniel Hofer. Daher sei eine Beurteilung der Verkehrssituation vor Ort gegenwärtig «nicht repräsentativ».

Vortritt für Velos: Autofahrer, die ins Gundeli wollen, müssen am Ende der Münchensteinerbrücke die Velospur überqueren.

Seiler hat wenig Verständnis für diese Argumentation. «Eigentlich müsste der Verkehrsversuch nun erst recht abgebrochen werden», sagt er. Das BVD denkt aber nicht daran, die zweite Autospur wieder zu eröffnen, solange die Margarethenbrücke saniert wird. «Die neue Spuraufteilung wurde zugunsten der Verkehrssicherheit der Velofahrenden erprobt», sagt Hofer. «Sie soll erhalten bleiben – gerade auch beim aktuellen Mehrverkehr.» Daher blieben die Markierungen provisorisch bestehen, bis ein rechtsgültiger Entscheid vorliege.

ACS-Vorschlag würde Spur zurückbringen

Seiler ist durchaus einverstanden, die Sicherheit für den Veloverkehr zu verbessern. Der ACS hat aber einen anderen Vorschlag eingebracht, wie dieses Ziel erreicht werden könnte: Der Velostreifen soll demnach durchgehend auf der rechten Seite der Strasse bleiben – neben den zwei Autospuren links davon. Erst am Ende der Brücke müssen Velofahrende Richtung Dreispitz dann die Autofahrbahn kreuzen, sollen aber Vortritt gegenüber den geradeaus fahrenden Autos Richtung Gundeldingen geniessen. Eine solche Signalisation hätte den Vorteil, dass der Verkehr auf der Münchensteinerstrasse vom Denkmal bis zur Kreuzung Nauenstrasse ebenfalls wieder zweispurig geführt werden könne – also dort, wo die grössten Rückstaus sind.

Diese Staus sind auch David Friedmann, dem Präsidenten der Interessengemeinschaft Gewerbe Gundeldingen Bruderholz Dreispitz, ein Dorn im Auge. «Teilweise stehen die Autos beim Denkmal bis über die Kreuzung zurück und blockieren dort sogar die Tramschienen.» Er macht sich Sorgen um die immer schlechter werdende Erreichbarkeit «seines» Quartiers. «Wir sind wie ein Dorf, das nur über Brücken erreichbar ist.» Nun ist eine davon gesperrt, eine zweite, die Peter-Merian-Brücke, wird auch bald zur Baustelle, und vom Dreispitz her ist das Gundeli wegen Bauarbeiten ebenfalls schlecht erreichbar. «Es gibt zu wenige Verbindungen ins Gundeli», sagt Friedmann.

Wettbewerbsnachteil für Gewerbe

Für die Gewerbetreibenden und ihre Zulieferer bedeuten die Umwege und Rückstaus Zeitverlust und Umtriebe. Das sei ein Wettbewerbsnachteil, gibt er zu bedenken. Friedman ärgert sich über das Vorgehen des Kantons: «Wieso macht man einen Pilotversuch, wenn man es danach ohne Auswertung definitiv ausgestaltet?» Er bezweifelt, dass die neue Verkehrsführung für die Velofahrer eine Verbesserung darstellt. «Es war doch auch vorher kein Problem, dort durchzufahren.»

Wann der abgesagte Augenschein nachgeholt wird, ist noch unklar. Die Absage sei erfolgt, bevor die SBB informiert hätten, dass die Sanierung der Margarethenbrücke sich bis Ende März 2024 verzögere, sagt Hofer. Ursprünglich hätte die Sanierung der maroden Brücke bereits diesen Herbst abgeschlossen sein sollen.

