Blues Festival Basel – Weihnachtszeit ist Blueszeit Nach der Corona-bedingten Zwangspause findet das Blues Festival Basel 2021 wieder statt. Bei der 21. Ausgabe hält der Festivalvorstand an einigen Programmfixpunkten fest. Aber nicht an allen. Nick Joyce

Einer der Headliner des Festivals: Die Climax Blues Band aus England. Foto: Haluk Gurer

Dem Blues Festival Basel erging es letztes Jahr wie so manchen anderen Events. Der unvermeidlichen Absage im Frühjahr 2020 folgte die Verlegung ins nächste Jahr, vorsorglich gab es später eine Verschiebung vom Frühling in den Winter, sprich vom April in den Dezember.

Der neue Termin habe durchaus Vorteile erklärte die Programmverantwortliche Astrid van der Haegen bei der Medienorientierung vom vergangenen Dienstag. Anders als im Frühjahr, wenn viele Künstler und Künstlerinnen wegen des Festivalsommers Sperrfristen unterliegen würden, könnten sie aufs Jahresende hin viel freier über ihre Zeit verfügen. Das sei einer der Gründe, warum das Blues Festival Basel auch 2022 Mitte Dezember stattfinden werde, so Van der Haegen.