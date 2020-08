Im Schatten von Corona – Weihnachtsmarkt: «Für uns geht es um die Existenz» Weil der Bundesrat ab 1. Oktober wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen erlaubt: Oskar Herzig-Jonasch, Sprecher der Markthändler und Schausteller, pocht nun auf die Durchführung des Anlasses. Entscheiden muss die Regierung. Simon Erlanger

So eng wie 2019 dürfte es dieses Jahr am 41. Basler Weihnachtsmarkt nicht werden. Das Schutzkonzept sieht eine geschlossene Zone vor, innerhalb deren die Corona-Abstandsregeln garantiert werden sollen. Foto: Basel Tourismus

Oskar Herzig-Jonasch ist erleichtert: «Das ist eine sehr gute Nachricht», so der Sprecher der Berufsverbände der Markthändler und Schausteller in der Schweiz zur Verlautbarung des Bundesrates, dass ab dem ersten Oktober wieder Grossanlässe ab 1000 Personen gestattet sind. Neu liegt der Ball bei den Kantonen. Diese müssen die Anlässe bewilligen. Dabei müssen sie die epidemiologische Lage und die vorhandenen Kapazitäten für das Contact-Tracing berücksichtigen.

Geschlossene Zonen

Für Herzig-Jonasch ist dies kein Problem: «Damit haben wir jetzt die Voraussetzungen dafür, dass für unsere Branche wichtige Veranstaltungen wie der Basler Weihnachtsmarkt stattfinden können.» Wichtige Vorarbeit sei schon geleistet worden: «Wir wurden in der Organisationsphase vom Kanton beigezogen und schufen so zusammen mit dem Büro für Messen und Märkte und dem Stadtmarketing die Grundlagen dafür, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Das Schutzkonzept steht.»

Dabei sollen sogenannte geschlossene Zonen eingeführt werden. Das heisst, dass die Weihnachtsmärkte auf dem Münsterplatz und auf dem Barfi so umzäunt werden, dass nur eine bestimmte Anzahl Menschen gleichzeitig an den Weihnachtsmarkt kommen kann. Damit will man die Einhaltung der Distanzregeln garantieren. Dazu kommen Schutzkonzepte der einzelnen Stände.

Warten auf den Kanton

«Jetzt muss die Regierung entscheiden», betont Herzig-Jonasch: «Dabei habe ich ein gutes Gefühl. Die Aussichten für den Weihnachtsmarkt sind gut. In Basel sucht man immer Wege, um solche Anlässe zu ermöglichen und nicht abzusagen.»

Beim Kanton hielt man sich am Mittwoch noch bedeckt: «Die Abklärungen und Überlegungen für eine Durchführung des Weihnachtsmarktes sind in vollem Gang. Sobald ein Entscheid vorliegt, wird dieser mit einer Medienmitteilung kommuniziert werden», erklärte Sabine Horvath, Leiterin der Fachstelle Aussenbeziehungen und Standortmarketing im Präsidialdepartement, gegenüber der BaZ.

Für Oskar Herzig-Jonasch ist die Durchführung des Basler Weihnachtsmarktes entscheidend. Wegen all der wegen Corona abgesagten Messen und Märkte stehe den 3000 Marktfahrern und Schaustellern der Schweiz das Wasser bis zum Hals. «Wir wollen, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet. Es ist möglich. Für uns geht es um die Existenz. Wir sind in einer dramatischen Situation. Wenn auch im Herbst und Winter alles ausfällt, fahren wir mit Vollgas an die Wand. Dann wird es Ende Jahr viele Insolvenzen geben», so Herzig.

Mit der neuen Regelung des Bundes wäre eigentlich auch die Durchführung der Basler Herbstmesse wieder möglich. Diese wurde vom Regierungsrat aber bereits am ersten Juli abgesagt. Wegen der langen Vorlaufzeit, die die Organisation der Herbstmesse benötige, sei eine Durchführung dieses Jahr allerdings nicht mehr möglich, so Oscar Herzig.