Ein stattlicher Baum und gemeinsames Singen an Weihnachten gehört auch zu Christoph Eymanns Erinnerungen an das Familienfest. Foto: Keystone/Lukas Lehman

Die Weihnachtsfeiern, die ich als Kind in unserer Familie miterleben durfte, gehören zu meinen schönsten Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Ich bin meinen Eltern auch für diese Erlebnisse in der Familie tief dankbar. Geborgenheit, Freude, Zusammengehörigkeitsgefühl, Ungeduld bis zum Öffnen der Geschenkpäckli, so ungefähr sah meine damalige Gefühlswelt aus.

Der Heilige Abend folgte bei uns einem Ritual. Den Nachmittag verbrachten mein Bruder und ich in unserem Zimmer, die Stube durften wir nicht betreten, das Christkind brauchte ja Zeit und Ruhe, um den Weihnachtsbaum zu schmücken und die Geschenke zu bringen – eine damals einleuchtende Erklärung unserer Mutter.