Heiterkeit, Licht und Staunen – Weihnachtliches Sinfoniekonzert im Stadtcasino Das Sinfonieorchester Basel spielte unter der Leitung von Erik Nielsen Werke von Mozart, Finzi und Schumann. Mit dabei waren die Pianistin Yeol Eum Son und der Tenor Mark Padmore. Fabian Kristmann

Dies Natalis im Stadtcasino: Yeol Eum Son am Klavier, Erik Nielsen dirigiert. Foto: Benno Hunziker

Nach der Mitwirkung an einem Adventskonzert und an einer Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium trat das Sinfonieorchester Basel (SOB) im recht gut gefüllten Musiksaal des Stadtcasinos in der Reihe seiner Sinfoniekonzerte nun noch mit einem dritten weihnachtlichen Programm auf. In dessen Zentrum stand die Kantate «Dies natalis» von Gerald Finzi aus dem Jahr 1939. Der englische Komponist vertont darin einen Text aus dem 17. Jahrhundert, der von der Geburt Christi aus der Sicht eines staunenden Kindes berichtet.