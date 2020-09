Polizisten über Bettler in Basel – «Weihnachten ist vielleicht auch eine gute Zeit, um zu bettlen» Das Wahlkampfthema Nummer eins sind die bettelnden Roma. An einem Podium der SP diskutieren in Kleinhüningen Polizisten und Bürger über Bandenmässigkeit und Schlaflager in Parks. Nina Jecker

Seit dem 1. Juli gilt in Basel-Stadt das Bettlerverbot nicht mehr. Foto: Kostas Maros

Bettelnde Roma-Familien beschäftigen in Basel nicht nur Passanten, sondern auch die Parteien. Am Dienstagabend hat die SP Horburg-Kleinhüningen zu einem Podium eingeladen, um unter anderem über dieses Thema zu diskutieren. Im Quartiertreffpunkt an der Kleinhüningerstrasse stehen drei Polizisten auf der Bühne Rede und Antwort: Michel Hostettler, Leiter Community Policing Bezirk Kleinbasel, Christoph Schmid, Community Policing Atstadt/Innenstadt, und Daniel Wermuth von der Jugend- und Präventionspolizei.