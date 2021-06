Pakete für Kinder – Weihnachten im Sommer Die mehrfach verschobene Geschenktausch-Aktion begeisterte am Mittwoch in der Elisabethenkirche die Kinder – trotz den warmen Temperaturen um 30 Grad. Tobias Gfeller

In kurzen Hosen und T-Shirt: Die Witterung am Geschenktausch-Nachmittag war ungewöhnlich, findet der Anlass doch normalerweise Mitte Dezember statt. Die Kinder freuten sich trotzdem. Foto: Nicole Pont

«Heute dürft ihr ausnahmsweise fünf Spielzeuge mitnehmen.» Leiser Jubel und spürbare Unruhe greifen am Mittwochnachmittag bei den Kindern in der Offenen Kirche Elisabethen in Basel um sich, als sie hören, wie reichhaltig sie heute beschenkt werden. Zuerst noch gesittet in Zehnergruppen – jene zuerst, die nachher in die Schule müssen –, danach leicht chaotisch suchen sich die Kinder im Chor der Kirche Spielzeug aus.

Genug hat es für alle – und noch viel mehr. «Wir hatten noch nie so viel Spielzeug erhalten wie für dieses Mal», verrät Anette Graupe vom Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt, das jährlich unter anderem mit dem Arbeitslosenkomitee die Geschenktausch-Aktion organisiert. Dieses Jahr ist alles anders: Einerseits findet die Aktion statt kurz vor Weihnachten im Hochsommer statt, andererseits durften alle Kinder kommen, auch solche, die keine Gutscheine hatten. Gutscheine erhalten Kinder, wenn sie im November eigenes Spielzeug zum Tauschen bringen. Gutscheine werden auch an bedürftige Familien verteilt. «Ich weiss gar nicht, was ich nehmen soll. Es hat so viel», meint ein Mädchen achselzuckend. Sie hat gleich noch den Gutschein von ihrem Bruder dabei und könnte so zehn Geschenke mitnehmen. Da war der siebenjährige Laurin schon zielgerichteter: Er hat sich gleich fünf Legobausätze geschnappt und kommt damit anderen Buben zuvor. Doch auch Rollschuhe, Puppenwagen, Plüschtiere, Feuerwehrautos, Puzzles und Bücher finden Anklang. Ganz wenige Spielsachen sind in Geschenkpapier eingepackt. Auch sie kommen schnell weg. «Wenn ich nicht sehe, was drin ist, fühlt es sich wie Weihnachten an, wenn ich es dann auspacke», strahlt ein Mädchen, ehe es gleich weitersucht.