Phänomen Spoiler – Wehe, du sagst es mir! Wenig ist so verhasst, wie wenn jemand eine Wendung eines Spielfilms oder einer Serie verrät. Eine Zürcher Konferenz zeigt: Spoiler können nützlich sein. Pascal Blum

Ob sie zusammenkommen? Bitte nicht verraten! Simon Basset und Daphne Bridgerton in der Serie «Bridgerton» auf Netflix. Foto: Liam Daniel/Netflix

«Rosemary wird schwanger.»

Wenn der Zürcher Filmwissenschaftler Simon Spiegel die Anekdote einer befreundeten Dozentin erzählt, lacht er und schüttelt den Kopf. Derzeit findet die erste interdisziplinäre Konferenz zu Spoilern statt, die er zusammen mit dem Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich organisiert. Spiegel hat selber erlebt, was es bedeutet, wenn man Twists enthüllt. In einem Essay über das Phänomen des Spoilerns verriet er, wie «No Time to Die» und «Squid Game» ausgehen. Er erhielt sehr unhöfliche Mails.