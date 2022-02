Stadtentwickler zur Basler Stadtflucht – Wegzug von Schweizern ist «kein Problem» Die Basler Stadtentwicklung setzt auf das anhaltende Wachstum der Stadt und präsentiert aktuelle Zahlen zum Wohnungsbau. Dass immer mehr Einheimische von Basel wegziehen, macht dem Kanton keine Sorgen. Alexander Müller

41 Prozent aller in Basel-Stadt im letzten Jahr auf den Markt gekommenen Wohnungen befinden sich im Claraturm. Foto: Pino Covino

Vor wenigen Wochen sorgte eine Analyse der UBS für Aufregung am Rheinknie: Die Grossbank richtete den Fokus auf die seit Jahren anhaltende Abwanderung von Schweizerinnen und Schweizern aus Basel. In den Jahren 2018 bis 2020 betrug die Binnenwanderung im Schnitt minus ein Prozent pro Jahr. Die gleiche Entwicklung war schon in den Vorjahren zu beobachten. Die UBS sprach mit Blick auf die negative Binnenwanderung «von einer angespannten Situation» und einem Trend, der nur durch die starke internationale Zuwanderung unter den Tisch gekehrt werde. Die negative Binnenwanderung sei zudem in Basel grösser als in anderen Grossstädten der Deutschschweiz, konstatierte die UBS im Januar.

Für den Basler Stadtentwickler Lukas Ott ist der anhaltende Wegzug von Schweizerinnen und Schweizern aus Basel «kein Problem». Ott bezieht sich auf aktuelle Daten zum Wohnungsbau des kantonalen Statistischen Amtes, die am Donnerstag publiziert wurden – und kommt zu einem gegenteiligen Schluss: «Basel boomt.» Auch wenn die Binnenwanderung «leicht negativ» sei, gewinne dennoch die Region, schreibt Ott in einem Kommentar zu den publizierten Zahlen. Zwar sei jemand, der ins Umland ziehe, «für Basel-Stadt als direkte Steuerzahlerin verloren, nicht aber als Einwohnerin der zweitgrössten Wirtschaftsregion der Schweiz». Das wirke sich am Ende trotzdem wieder positiv auf Basel-Stadt als Wirtschaftszentrum sowie Einkaufs,- Ausgeh- und Kulturzentrum aus.

Expats füllen die Lücke

Der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer an den Wegzügern würde zudem von Jahr zu Jahr sinken, gibt Ott zu bedenken. Zudem seien unter diesen Schweizer Bürgern, welche die Stadt verlassen, kaum «Ur-Basler». Der Anteil werde zudem weiter zurückgehen, «wenn genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden wäre», vermutet Ott. Die Lücke der wegziehenden Schweizer füllen Ausländer. Laut dem Stadtentwickler seien dies oft gutverdienende Expats, die von der Life-Science-Industrie angeworben werden. Ihnen würde Basel «alles bieten, was sie benötigen». Zudem sei es für sie «offensichtlich schwieriger, sich in der Agglomeration zurechtzufinden».

In diesem Punkt kam die UBS-Studie im Januar zu einem ganz anderen Schluss: Basel sei für Expats nur noch eine Übergangslösung. Ausländer, die nach Basel ziehen, gehen davon aus, dass die Lebensqualität in der Stadt höher ist als auf dem Land. Anders als in vielen Ländern sei dies aber in der Region Basel nicht der Fall, hielt die UBS fest. Wer sich aus der Stadt entferne, lande nicht in den Pampas. «Dass man in Binningen oder Allschwil nicht weg vom Fenster ist, muss man als Expat erst begreifen.» Basel komme nur noch die Rolle eines Durchlauferhitzers zu. Ein starker ÖV, ein gutes Dienstleistungsangebot, qualitativ hochstehender Wohnraum bei adäquaten oder sogar relativ günstigen Preisen sowie tiefere Steuern in der Agglomeration würden zu diesem Entscheid auch bei den Ausländerinnen und Ausländern führen.

Wohnungsnotstand wird kleiner

Ein Problem ist hingegen in Basel-Stadt tatsächlich geringer geworden: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist deutlich weniger angespannt als noch vor einigen Jahren: Die Leerstandsquote betrug 2021 bereits 1,1 Prozent. 2014 registrierten die Behörden nur 0,2 Prozent leer stehende Wohnungen. Im vergangenen Jahr sind laut den am Donnerstag publizierten Zahlen 851 Wohnungen neu auf den Markt gekommen. Zieht man davon jene Wohnungen ab, die abgerissen wurden oder temporär vom Markt verschwanden, weil sie umgebaut werden, verbleibt eine Zunahme von 563 Wohnungen. Davon entfielen 41 Prozent auf den neugebauten Claraturm, der im letzten Jahr fertiggestellt wurde. 125 Genossenschaftswohnungen kamen in einem anderen Grossprojekt hinzu: In der Überbauung Sonnenfänger im St. Johann, der ein Teil des beliebten Familiengartenareals Milchsuppe weichen musste.

Die in Basel 2021 neu auf den Markt gekommenen Wohnungen sind im Durchschnitt 82 Quadratmeter gross und damit ein wenig grösser als die bestehenden. Beim Bestand betrage der Durchschnitt 80 Quadratmeter, hält das Statistische Amt in der Mitteilung fest. Je rund ein Drittel der Neubauwohnungen seien Zweizimmerwohnungen respektive solche mit drei Zimmern. Knapp 18 Prozent der neuen Wohnungen hätten vier Zimmer, 6 Prozent sogar fünf. Mindestens sechs Zimmer haben nur 2 Prozent aller Neuwohnungen. Der Anteil der Einzimmerwohnungen beträgt hingegen 5 Prozent. Im Durchschnitt habe eine Neubauwohnung 2,9 Zimmer, 2020 waren es 2,6.



Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

