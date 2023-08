Wegen Zeugnisreform – Viele Basler 6.-Klässler sind im zweiten Semester abgelöscht Bildungsdirektor Conradin Cramer führte ein Winterzeugnis im letzten Primarschuljahr ein, um die Gymnasialquote zu senken. Die Lehrer wollen es jetzt wieder abschaffen. Leif Simonsen

Der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer (LDP) sähe es gerne, wenn mehr Schülerinnen und Schüler eine Lehre machen würden. Doch seine Massnahmen stossen auf Kritik. Foto: Dominik Plüss

Conradin Cramer (LDP) will die Schraube anziehen. Seit Amtsantritt ist der Basler Bildungsdirektor bemüht, die im schweizweiten Vergleich überdurchschnittliche Gymnasialquote im Stadtkanton zu senken. Vor vier Jahren erhöhte er die Hürde für den Übertritt von der 6. Primar in den (progymnasialen) P-Zug der Sekundarschule, indem er fürs letzte Primarschuljahr ein Winterzeugnis einführte. Von da an mussten die 6.-Klässler zweimal einen Fünferschnitt haben, um in den leistungsstärksten Zug wechseln zu dürfen.