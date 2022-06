Für Jugendliche ohne Abschluss – Wegen mieser Quote: Basler Nationalrat möchte Ausbildungspflicht

Mustafa Atici (SP) hat in Bern einen Vorstoss eingereicht. Denn für ihn ist klar: «Wir schaffen keine Verbesserung, wenn wir das System so lassen.» In Basel-Stadt blickt man ambivalent auf diese Idee.