Nach Anti-Pnos-Kundgebung auf Messeplatz – Wegen Gewalt an Demo vor Gericht Ein 25-jähriger Schweizer muss sich wegen Attacken gegen Teilnehmer einer bewilligten Kundgebung und Polizisten verantworten. Es ist der Auftakt zu mehreren gleich gelagerten Prozessen. Mischa Hauswirth UPDATE FOLGT

Gegendemonstranten versammelten sich am 24. November 2018 auf dem Messeplatz und griffen auch Polizisten an. Foto: Tamedia-Archiv/Lucia Hunziker

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft waren umfangreich und beinhalteten auch eine Öffentlichkeitsfahndung, um die Gewalttaten rund um die unbewilligte Kundgebung vom 24. November 2018 auf dem Messeplatz aufzuklären. Ab Dienstag steht nun der erste Beschuldigte vor Gericht – es werden noch weitere folgen. Insgesamt seien es über zwanzig, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

An jenem Samstagnachmittag kam es nicht nur zu einer unbewilligten Grossdemo, sondern auch zu einem Demonstrationszug, an dem sich rund 500 Leute beteiligten. Einer von ihnen ist ein heute 25-jähriger Schweizer, der in Basel lebt. Er war vermummt und hielt ein Transparent hoch. Bei der Demonstration wollte man ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen, weil an jenem Tag die Rechtsaussenpartei Pnos auf dem Messeplatz eine bewilligte Kundgebung abhalten durfte (BaZ berichtete).

Gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gehörte der Beschuldigte zur Gruppe, die «zahlreiche, schwarz oder dunkel gekleidete und mehrheitlich vermummte Leute» umfasste. Diese Vermummten hatten sich mit Schals, Halstüchern vor dem Mund gegen das Reizgas geschützt und trugen Sonnen- oder Skibrillen, um sich einer Identifizierung zu entziehen.

Polizei musste durchgreifen

Die Vermummten versuchten im Verlaufe des Nachmittags die polizeilichen Absperrungen und missachteten die Anweisungen der Sicherheitskräfte. Auch warfen sie ein Kilogramm schwere Steine, Bierbüchsen und Bierflaschen Richtung Pnos-Anhänger und Polizei – der 25-jährige Beschuldigte soll sich bei diesen Aggressionen massgeblich beteiligt haben.

Es kam mehrfach zur direkten Konfrontation zwischen Polizei und den gewaltbereiten Gegendemonstranten, besonders rund um die Mattenstrasse, in die sich die Demonstranten zurückgezogen hatten. Mit «Material aus den zahlreichen Baustellen rund um das Messegelände» bewarfen die Vermummten die Polizei und die Anhänger der gegnerischen politischen Partei oder griffen Personen, die sie für Pnos-Anhänger hielten, mit Tritten und Faustschlägen an. «Auch wurden Baustellenkompressoren auf Rädern als Schutzwall eingesetzt, um sich vor Schüssen mit den Mehrzweckwaffen der Polizei zu schützen, nachdem man zuvor klare polizeiliche Anweisungen missachtet hatte und die Mindestabstände zur polizeilichen Absperrung nicht einhielt», so die Anklage. Die Polizei musste durchgreifen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Da der gewaltbereite Mob deutlich in Überzahl war, bestand die Gefahr, dass die Polizei «im Falle eines Angriffs durch die anwesenden und aggressiven Kundgebungsteilnehmer überrannt würden» und die Pnos-Anhänger angegriffen würden.

Attacken aus der Anonymität der Masse heraus

Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher: Der unbewilligte Demonstrationszug, an dem der Schweizer an vorderster Front dabei war, hatte sich im Vorfeld der Pnos-Kundgebung organisiert und abgesprochen. Dieser extreme Flügel sei von Anfang an einzig darauf aus gewesen, «die Standaktion gewaltsam anzugreifen und nötigenfalls auch gegen die Polizei Gewalt auszuüben». Pikant auch, wie die nicht gewalttätigen Teilnehmer dieses Demonstrationszuges agiert haben sollen: Durch passives Zuschauen hätten sie die Gewalt gutgheissen und den Vermummten nach den Gewaltaktionen in ihren Reihen Unterschlupf geboten.

Diese Zusammenrottung ist Teil der Attacken-Strategie der Linksaussenaktivisten: Im Anschluss zur gewalttätigen Konfrontation auch vor dem Badischen Bahnhof kam es zu Verhaftungen und zu einer Aktion, bei der Vermummte einen Einkaufswagen mit brennbarem Material Richtung Eingang Claraposten stiessen, um ihre Wut über die Verhaftungen kundzutun.

Gewalt gegen Polizei nicht direkt nachgewiesen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, an vorderster Front bei diesen Angriffen mit dabei gewesen zu sein. Er ist deshalb wegen Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Teilnahme an einer nicht bewilligten Versammlung sowie Zuwiderhandlung gegen das Vermummungsverbot angeklagt. Interessant dürfte am Prozess sein, ob das Gericht den Mann überhaupt wegen Drohung und Gewalt gegen Beamte verurteilt, da die Strafverfolgungsbehörde selber schreibt, im Rahmen der geschilderten Ereignisse hätten dem Beschuldigten keine eigenhändigen Gewaltdelikte zum Nachteil von Polizisten nachgewiesen werden können. Dennoch ist die Staatsanwalt sicher: Der 25-Jährige war in einer Gruppe aktiv, «aus der wiederholt Bierbüchsen auf Polizisten geworfen wurden, womit mehrere Polizisten hätten getroffen werden können und zum Teil auch getroffen wurden».

So abwegig ist diese Darstellung nicht. Bereits 2017 wurde der Mann wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt, das Delikt hatte er im September 2015 begangen. Die angeklagte Tat würde somit in die Probezeit fallen, was sich strafverschärfend auswirken könnte.

Die Staatsanwaltschaft verlangt 8 Monate Freiheitsstrafe bei 4 Jahren Probezeit sowie 800 Franken Busse. Würde dieses Urteil gefällt, würde «die Vorstrafe im Sinne einer Warnung, einer Prognoseverbesserung und gleichzeitig letzten Chance» widerrufen.