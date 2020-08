Nicht klimatisierter Ersatz – Wegen Deutscher Bahn verspäten sich viele Züge in Basel Die ICE-Züge aus Deutschland kommen aufgrund von Baustellen auf der Rheintalstrecke oft zu spät in die Schweiz und werden hier durch Uralt-Kombinationen ersetzt. Simon Erlanger

Wenigstens vom Bahnhof SBB in Richtung Deutschland fahren sie meistens pünktlich ab: Ein ICE auf der Basler Schwarzwaldbrücke. Foto: Lucia Hunziker

Am Sonntag vor bald zehn Tagen im Eurocity-Zug von Münster in Westfalen nach Basel: Es ist eine lange, aber schöne Fahrt, vorbei am romantischen Rhein, Weinbergen entlang und durch historische Städte. Entgegen einschlägiger früherer Erfahrungen mit der Deutschen Bahn (DB) gibt es keine Verspätungen und Unterbrüche. Alles läuft wie geschmiert. Doch dann, irgendwo auf freier Strecke zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau, bleibt der Zug doch noch stehen.

Stopp wegen Baustelle

Der Blick aus dem Fenster zeigt: Hier wird gebaut. Man erkennt Brückenelemente, Erdarbeiten und neue, hochmoderne Geleise, die offenbar für Hochgeschwindigkeitszüge wie den ICE gedacht sind. Wir aber bewegen uns gar nicht mehr. Wir warten, bis endlich die Durchsage kommt, dass wegen Bauarbeiten die Strecke nur einspurig geführt werde. Es gelte, die Freigabe des Geleises abzuwarten. Zehn Tage nach dem Ereignis wird dann die DB-Medienstelle in Stuttgart gegenüber der BaZ erklären, die Verspätung sei wegen einer Stellwerkstörung entstanden.

So oder so: Es waren mehr als fünfzig Minuten, während derer der Zug auf offener Strecke stand. Die Ankunft war entsprechend verspätet. Statt nach Zürich weiterzufahren, blieb der Eurocity in Basel. Zur Erreichung des Zielbahnhofs Zürich hatten die SBB eine Ersatzkombination aufgeboten. Offenbar rechnen die Schweizer Bähnler mit deutschen Verspätungen und haben immer einen kompletten Ersatzzug bereit.

SBB haben immer Ersatzzüge bereit

SBB-Sprecher Martin Meier bestätigt dies: «Gemäss unseren Fachleuten sind die Züge aus Deutschland tatsächlich verschiedentlich verspätet.» Dies geschehe immer wieder. «Die SBB sind sich der Problematik bewusst und versuchen, wenn immer möglich und verfügbar klimatisierte Ersatzzüge, sogenannte Dispo-Züge, bereitzustellen. Diese sind dazu da, den inländischen Takt sicherzustellen. Sie stehen in Basel, Zürich und Bern bereit. Zum Einsatz kommen jeweils diejenigen, die verfügbar sind», erklärt Martin Meier. «Je nach Dauer der Verspätung werden die Reisenden mit Dispo-Zügen weitertransportiert oder sonst auf andere Verbindungen umgeleitet.»

Nicht klimatisierte Uralt-Kombination

Wie das funktioniert, haben wir bei einer weiteren Zugfahrt von Basel nach Zürich am Freitag vergangener Woche selber erlebt. Statt eines wieder einmal massiv verspäteten ICE setzten die SBB einen ihrer Dispo-Züge ein. Es handelte sich um eine nicht klimatisierte Uralt-Kombination.

Schon kurz vor Abfahrt entbrannte zwischen den Passagieren eine heftige Debatte, ob man wegen der Hitze die Fenster öffnen oder angesichts von Durchzug und Fahrtlärm schliessen solle. Der heftige Streit brachte Jugenderinnerungen hervor: Fenster auf - Fenster zu! Wie viele sommerliche SBB-Reisen waren in den Siebzigerjahren durch diesen ewigen Fensterstreit geprägt gewesen! Aktuell kamen noch lautstarke ICE-Passagiere aus Deutschland hinzu, welche sich ob der Zustände gleich online bei DB und SBB beschweren wollten und dafür die Unterschrift des Zugchefs verlangten. Die Fahrt nach Zürich wurde unvergesslich.

SBB-Sprecher Meier relativiert das Erlebte: «Priorität haben klimatisierte Dispo-Züge, nur noch vereinzelt kann aus Verfügbarkeitsgründen älteres Rollmaterial zum Einsatz kommen. Die Alternative wäre gar kein Ersatzzug.»

Rheintalstrecke erst 2041 fertig

Viele der Verspätungen gehen auf die Baustellen in Deutschland zurück. Sie dienen dem Ausbau der Rheintalstrecke der Deutschen Bahn auf vier Spuren. Damit soll die Kapazität der wichtigsten europäischen Nord-Süd-Verbindung erhöht werden. Schon 1996 verpflichteten sich im «Vertrag von Lugano» die Schweiz und Deutschland, ausreichende Kapazitäten für den Transitverkehr auf der Schiene bereitzustellen.

Deutschland sollte dazu die Rheintalbahn auf vier Spuren ausbauen, die Schweiz die Alpentransversale Neat verwirklichen. Während die Eidgenossenschaft dies mit dem Bau des Gotthard- und des Ceneri-Basistunnels auch wirklich tat, verzögerte sich der Ausbau der deutschen Rheintalstrecke. Mittlerweile rechnen die Schweizer Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga und ihr deutscher Amtskollege Andreas Scheuer mit der Fertigstellung des Ausbaus der Rheintalstrecke auf vier Spuren erst im Jahre 2041.

Immer noch sind wesentliche Abschnitte der Strecke nicht fertig, so die Tunnel Rastatt und Offenburg, die Güterzugstrecke zwischen Offenburg und Auggen und die Umfahrung von Freiburg im Breisgau. Allein bei Auggen, wo der EC am vorletzten Sonntag stecken blieb, entstehen sechs neue Brücken.

Wegen einer Gleisabsenkung und des drohenden Einsturzes im Tunnel Rastatt, in deren Verlauf eine 18 Millionen Euro teure Tunnelbohrmaschine aufgegeben und einbetoniert werden musste, war die Rheintalstrecke 2017 sieben Wochen lang unterbrochen. Es kam zu weiteren Bauverzögerungen.

Eigentlich als Hochgeschwindigkeitszug konzipiert, kommt der ICE – hier auf der Schwarzwaldbrücke – immer öfter mit grosser Verspätung

in Basel an. Foto: Christian Flierl

Es muss also auf der Rheintalstrecke noch längere Zeit mit Baustellen und periodischen Verspätungen gerechnet werden, welche sich auf das Schweizer Netz auswirken. Die DB nimmt das locker. Sie weist erst nach mehrfacher Nachfrage der BaZ darauf hin, dass Baustellen grundsätzlich bereits in den Fahrplänen eingearbeitet und veröffentlicht seien, sodass die Bauarbeiten nur in Ausnahmefällen zusätzliche Verspätungen verursachten. «Bei verspäteten Zügen mit Ziel in der Schweiz wird in jedem Einzelfall gemeinsam mit den SBB geprüft, ob diese Züge in Basel SBB enden, und gegebenenfalls ein Ersatzzug der SBB bis zum geplanten Reiseziel eingesetzt. Die Weiterreise betroffener Fahrgäste beim Einsatz von Ersatzzügen wird grundsätzlich sichergestellt», so ein DB-Mediensprecher, dessen Name laut der Firmenpolitik nicht genannt werden darf. Ab einer Verspätung von 60 Minuten werde übrigens eine Entschädigung ausbezahlt.