100 Joor Comité-Schnitzelbängg – Weg vom «Schnitzler», hin zum Schnitzelbank Nach dem Ersten Weltkrieg stampften ein paar ehrgeizige Köpfe innerhalb kürzester Zeit das Schnitzelbank-Comité aus dem Boden. Heute haben die Comité-Bänke ein Niveau erreicht, von dem die Gründerväter nur träumen können. Dominik Heitz

100 Jahre Comité-Schnitzelbängg. Die Illustration ist Parodie und Hommage an Niklaus Stoecklins Lithografie zum 25-Jahr-Jubiläum des Schnitzelbank-Comités (siehe weiter unten). Illustration: Domo Löw

Es stand um 1900 herum schlecht um die Schnitzelbänke: So wie damals die Fasnacht eher eine Domäne der unteren sozialen Schichten war, so hatten auch die Schnitzelbänke eher eine derbe und grobe Sprache. Zudem liessen sich einzelne dieser Bankformationen gerne von den Wirten und Gästen direkt bezahlen, was ihnen den Vorwurf der Bettelei eintrug. Die 1906 gegründete Vereinigte Schnitzelbank-Gesellschaft (VSG) wollte diese Situation ändern. Auch das wenige Jahre später gegründete Fasnachts-Comité beschäftigte sich mit der mangelnden Qualität dieser Fasnachtssparte und liess sich schliesslich dazu bewegen, im Februar 1914 ein neun Punkte umfassendes Regulativ für die Schnitzelbänke zu drucken.