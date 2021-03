Neues Verkehrsregime bei der Schifflände Die BVB krempeln alles um

Keine Busstation mehr in der Eisengasse, dafür in der Spiegelgasse – und kein Tramhalt mehr an der Schifflände, dafür in der Marktgasse: Die Regierung will den Knoten Marktplatz/Schifflände «entflechten».