Hotellerie wurde informiert – WEF findet 2021 nicht in Davos statt Das Weltwirtschaftsforum wird im Frühsommer nicht im Davoser Kongresshaus durchgeführt. Hotel Gastro Davos bestätigt einen entsprechenden Bericht.

Wann und wo er das nächste Jahrestreffen durchführt, ist noch unklar: WEF-Gründer Klaus Schwab. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Das nächste World Economic Forum WEF dürfte frühestens 2022 wieder in Davos stattfinden. Nächstes Jahr wird das Jahrestreffen hochrangiger Politiker und Wirtschaftsleute auch nicht im Frühsommer im Davoser Kongresshaus durchgeführt.

Das WEF um Gründer Klaus Schwab hatte Ende August informiert, das Weltwirtschaftsforum 2021 werde wegen der Corona-Krise nicht wie üblich vom 26. bis 29. Januar in Davos veranstaltet. Als möglicher Ausweichtermin wurde der Frühsommer 2021 genannt.

Doch nun ist offenbar auch diese Variante vom Tisch. Tamara Henderson, Präsidentin von Hotel Gastro Davos, bestätigte am Dienstag einen Bericht der «Südostschweiz», wonach die Hotellerie vom WEF brieflich darüber ins Bild gesetzt wurde, dass es im Frühsommer nichts wird mit der Veranstaltung.

«Wir sind etwas überrascht worden von diesem Brief», sagte Henderson der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Die Hotellerie sei vor Tatsachen gestellt worden. «Wir fühlen uns etwas übergangen und möchten in nächster Zeit Klarheit», sagte Henderson weiter. Die Hotellerie konzentriere sich nun auf das Jahr 2022.

Auch Gemeinde fokussiert 2022

Für die Gemeinde habe dieser Brief an die Hotels nichts geändert, sagte Gemeindeschreiber Michael Straub zum Zeitungsbericht. Die Gemeinde sei davon ausgegangen und gehe weiter davon aus, dass das WEF kommendes Jahr nicht in Davos stattfinde, wenn sich in der Corona-Pandamie keine Wende zum Positiven einstelle. «Unser nächster Termin ist der Januar 2022», betonte Straub.

Wo das WEF im Sommer nächsten Jahres über die Bühne gehen könnte, ist unklar. Das WEF kommunizierte, Details würden bekannt gegeben, sobald die Gesundheit und die Sicherheit der Teilnehmer garantiert werden könnten.

SDA