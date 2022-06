Boy, die erste Basler Lesehündin – Weder kritisiert sie, noch schnarcht sie weg Ein Schäferhundmischling lässt sich von Kindern gerne aus Büchern vorlesen und hat selbst eine spannende Geschichte. Boy ist eine von wenigen Lesehündinnen in der Schweiz. Vivana Zanetti

Der Zweitklässler Vincent liest Boy einmal in der Woche vor. Foto: Pino Covino

Seit einigen Monaten arbeitet in der GGG Neubad eine Lesehündin. Sie ist ein etwa achtjähriger Schäferhundmischling, heisst Boy und ist für Kinder da, die das laute Vorlesen und den Umgang mit den Vierbeinern üben wollen. So beispielsweise der Zweitklässler Vincent: Zwar liest er schon wie ein Weltmeister. Einmal in der Woche trifft er Boy jedoch für eine Viertelstunde in der Bibliothek, um seine Angst vor den Tieren abzubauen.