Umsetzung der Klimagerechtigkeit – Weder Initianten noch Kanton legen einen konkreten Plan vor Die Fachstelle Klima beantwortet Fragen zur Klimagerechtigkeit erst nach der Abstimmung. Die Klimaaktivisten verweisen bei konkreten Fragen auf Regierung, Kanton und künftige Aushandlungen in der Gesellschaft. Katrin Hauser

Mit einer tänzerischen Einlage wurde die Klimagerechtigkeitsinitiative vor rund zwei Jahren eingereicht. Foto: Kostas Maros

Wie viel kostet es die Basler Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, wenn die Klimagerechtigkeitsinitiative angenommen würde? Spart der Kanton dann woanders? Und: Erachtet man es beim Kanton als realistisch, dass in Basel-Stadt bis ins Jahr 2030 komplett CO₂-neutral geheizt wird? Was erwartet die Unternehmen in diesem Kanton? Solche Fragen hätte die BaZ im Vorfeld der Abstimmung vom 27. November gerne mit der Fachstelle Klima beim Kanton besprochen.