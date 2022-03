Umwelt-Abo im Landrat – Weder gratis, noch zum halben Preis Das Baselbieter Parlament hat zwei Vorstösse der Grünen zur massiven Verbilligung des öffentlichen Verkehrs abgelehnt. Thomas Gubler

Vor einigen Jahren hatte die damalige Baudirektorin Sabine Pegoraro (FDP) erfolglos versucht, die Subventionierung des Umweltabonnements des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW) durch den Kanton zu streichen. Sie musste die Übung abbrechen.

Am Donnerstag scheiterten die Grünen im Landrat mit zwei Bestrebungen, die in die entgegengesetzte Richtung zielten. Sowohl das Postulat zur Kosten-Halbierung des U-Abos als auch die Motion «Gratis U-Abo fürs Baselbiet» – beide Vorstösse aus der Feder des Muttenzer Landrats Peter Hartmann – wurden im Kantonsparlament abgelehnt. Das Postulat mit 34 Ja- zu 46 Nein-Stimmen, bei drei Enthaltungen, die Motion mit 25-Ja- zu 55 Nein-Stimmen, bei ebenfalls drei Enthaltungen.

Der Regierungsrat hatte beide Vorstösse zur Ablehnung empfohlen. Die von den Grünen ins Auge gefassten Mittel würden keinen Umsteigeeffekt vom Auto auf den öffentlichen Verkehr erzielen und seien als Klimaschutzmassnahmen nahezu wirkungslos. Gratis-Abo und Preishalbierung würden allenfalls zu einer Verlagerung vom Velo- und Fussverkehr auf den ÖV führen. Auch sei damit zu rechnen, dass bisher seltene ÖV-Benutzer dann häufiger unterwegs wären.

Kein Verständnis bei den Bürgerlichen

Die Bürgerlichen von FDP und SVP sowie die Mitte stellten sich im Wesentlichen hinter die Argumentation der Regierung. «Der Preis bietet wenig Anreiz für ein Umsteigen», gab Rolf Blatter (FDP) zu bedenken. Zudem müsse man zur Kenntnis nehmen, dass der öffentliche Verkehr viele Fahrgäste ans Home-Office und ans E-Bike verloren habe. «Und Viele kommen nicht mehr zurück», so Blatter.

Felix Keller (Mitte) machte gar verfassungsmässige Bedenken gegen ein U-Abo zum Nulltarif geltend. Dass die Kosten, die dem Kanton entstünden – 45 bis 50 Millionen Franken bei einer Preishalbierung; etwa 115 Millionen bei einem Gratis-Abo – für die Bürgerlichen ebenfalls ein entscheidender Faktor waren, versteht sich von selbst.

Klar, dass Grüne und SP dies anders sahen. Für Peter Hartmann stand ausser Zweifel, dass der Preis ein entscheidender Faktor für das Umsteigen ist und dass mit einem Gratis-Abo oder mit einer Preishalbierung der Autoverkehr abnehmen würde. Dadurch könnte auch eine Klimaschutzeffekt erzielt werden, «weil der öffentliche Verkehr in Bezug auf CO2-Emissionen besser abschneidet», sagte Hartmann. Und die Liestaler Grüne Erika Eichenberger sah in den Massnahmen eine Möglichkeit, die Jungen früh an den ÖV zu gewöhnen.

Die SP unterstützte die Grünen zwar bei ihren Vorhaben, allerdings nicht geschlossen. Bei der Motion «Gratis U-Abo fürs Baselbiet» waren auch Nein-Stimmen aus den Reihen der SP zu verzeichnen.



