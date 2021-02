Rotblau weltweit – Wechselfreudige Ex-Basler Im Wintertransferfenster nutzen einige Spieler die Gelegenheit, sich einem neuen Club anzuschliessen. Dimitri Oberlin, Seydou Doumbia und Veljko Simic können bereits erste Erfolge verbuchen. Simon Tribelhorn

Traf erstmals für seinen neuen Club Hamrun Spartans: Seydou Doumbia. Foto: RIA Novosti

Deutschland

Beim Aufeinandertreffen der ehemaligen FCB-Trainer Urs Fischer (Union Berlin) gegen Christian Gross (Schalke) hatten die Gelsenkirchener zwar mehr Spielanteile, kamen jedoch nicht über ein 0:0 hinaus. Dem Tabellenletzten gelang während des ganzen Spiels trotz doppelt so viel Ballbesitz gegenüber den Berlinern kein einziger Schuss aufs Tor, womit sich einmal mehr die Offensivschwäche der Mannschaft zeigte. Trotzdem war Gross nicht unzufrieden mit dem Punkt: «Insgesamt hat die Mannschaft heute gut gefightet. Wir brauchen natürlich Punkte. Einer ist einer, aber in Zukunft brauchen wir das ganze Paket.» Im Gegensatz zu Fischer, der über die mangelnde Effizienz seiner Mannschaft klagte: «Im Moment will der Ball nicht über die Linie. Wenn du diese Chancen nicht nutzt, musst du froh sein, wenn du am Ende immerhin einen Punkt mitnimmst.» In der 3. Liga hat Dimitri Oberlin erstmals für den FC Bayern München II getroffen. Beim 1:1 gegen Kaiserslautern erzielte der Stürmer das 1:0.